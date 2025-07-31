سورية: ولاء الغالبية العظمى من الدروز لدمشق وإسرائيل تدرك ذلك

خبرني - أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن إسرائيل لا ترى في وجود سوريا الجديدة أمرًا إيجابيًا، بل تسعى جاهدة إلى تمزيقها وإبقائها غير مستقرة.

وفي مقابلة صحفية له، قال المصطفى إن بعض الجهات الداخلية للأسف تحاول العمل وفق حسابات سياسية ضيقة، من خلال التواطؤ مع الحسابات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا هو بالضبط ما حدث مؤخرًا في السويداء.

وأضاف المصطفى أنه من الضروري النظر إلى وضع الدروز في فلسطين المحتلة، حيث تدعم إسرائيل جماعة معينة منهم فقط، وهي تسعى لاستنساخ هذه التجربة داخل سوريا. وأكد أن الغالبية العظمى من الدروز السوريين يظل ولاؤهم لدمشق، وهو ما تعرفه إسرائيل جيدًا.

وشدد المصطفى على أن سوريا دائمًا ما تراهن على علاقتها السيادية مع جميع الأطراف، مؤكدًا أن الدولة ترفض دعوات الموتورين على وسائل التواصل الاجتماعي كما ترفض الخطاب الطائفي والتقسيمي الذي ينادي به الخارجون عن القانون. وأضاف أن من يعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء هي جماعة حكمت الهجري، وليس الدولة السورية.

وفيما يخص الاجتماعات الأخيرة في باريس مع قوات سوريا الديمقراطية، أكد المصطفى أن هذه الاجتماعات كانت تركز على تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها والالتزام باتفاق العاشر من آذار. وأشار إلى ضرورة تجنب الوقوع في سيناريوهات مسدودة أو الاعتماد على حسابات خاطئة في المستقبل. وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية وتركيا تسعيان لتحقيق هذا الهدف، مع التأكيد على أهمية وحدة سوريا.

وأضاف وزير الإعلام السوري أن هناك فرصة كبيرة لقوات سوريا الديمقراطية، وهي تتمثل في الوصول إلى اتفاقات تضمن لها دورًا فعالًا في المستقبل السوري، وفقًا للأسس الثلاثة التي لا يمكن التنازل عنها: "بلد واحد، حكومة واحدة، جيش واحد".