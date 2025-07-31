اللواء الركن الحنيطي يلتقي الجنرال مايكل كوريلا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تموز (بترا)- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأربعاء قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، الجهود المبذولة لتكريس الأمن الإقليمي وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآلية تطويرها بشكل يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان.

--(بترا)

ل م/م ق

31/07/2025 21:38:58