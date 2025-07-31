  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شركة KAGA FEI تعزز مجموعة الوحدات اللاسلكية بفضل دعم تقنية Bluetooth 6

شركة KAGA FEI تعزز مجموعة الوحدات اللاسلكية بفضل دعم تقنية Bluetooth 6

2025-07-31 02:19:51
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة KAGA FEI Co., Ltd.‎ العالمية المتخصصة في توفير الوحدات اللاسلكية القصيرة المدى الرائدة عن تعزيز مجموعة وحدات Bluetooth Low Energy عن طريق طرح EC4L10BA1 وEC4L05BA1. توفر الوحدتان الجديدتان سعات ذاكرة مختلفة، وتُشكلان إضافة مكملة للطراز الحالي EC4L15BA1. وتتضمن الوحدات الثلاثة هوائيًا مدمجًا وتدعم تقنية Bluetooth 6.

تعتمد هاتان الوحدتان في عملهما على شريحة حاصلة على شهادة PSA*1، ما ييسر سبل التطوير الآمن لتطبيقات إنترنت الأشياء. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الإنتاج الشامل في يناير 2026، في إطار مواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز عروض منتجاتنا بناءً على طلب السوق.

مميزات المنتجات

1. خيارات ذاكرة متعددة
توفر وحداتنا خيارات ذاكرة متنوعة: EC4L15BA1 (ذاكرة NVM بسعة 1.5 ميجابايت وRAM بسعة 256 كيلوبايت) للاستخدامات المتقدمة، وEC4L10BA1 (ذاكرة NVM بسعة 1.0 ميجابايت وRAM بسعة 192 كيلوبايت) وEC4L05BA1 (ذاكرة NVM بسعة 0.5 وRAM بسعة 96 كيلوبايت). تلبي هذه المجموعة احتياجات تطبيقات متعددة، بدءًا من إنترنت الأشياء الصناعي والرعاية الصحية، وصولاً إلى الأجهزة المنزلية الذكية والإنتاج واسع النطاق المنخفض التكلفة.

2. مستوى أمان متقدم
تبسط هذه الوحدات عملية تطويرأجهزة إنترنت الأشياء ذات المتطلبات الأمنية العالية، وذلك بفضل شريحة تدعم شهادة PSA من المستوى 3، وهو أعلى مستوى ضمن معايير أمان إنترنت الأشياء. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذا يسهم إسهامًا هائلاً في بناء مجتمع شبكي آمن وفعال قادر على مواجهة الهجمات السيبرانية.

3. دعم بروتوكولات متعددة
تدعم الوحدات بروتوكول Bluetooth Low Energy وThread ومعيار Matter*2. إضافةً إلى ذلك، يمكنها التواصل باستخدام وضع 4 ميجابت في الثانية.

4. هوائي مدمج واعتماد مسبق
تتضمن هذه الوحدات هوائيًا مدمجًا، ما يلغي الحاجة إلى تصاميم معقدة. وقد حصلت هذه الوحدات على اعتماد مسبق وفقًا لقانون Radio Law MIC في اليابان، وهيئة FCC في الولايات المتحدة، وهيئة ISED في كندا، ما يسهم إسهامًا هائلاً في تقليص وقت التطوير وتكاليفه. إضافةً إلى ذلك، حصلت الوحدات على اعتماد Bluetooth SIG لتقنية Bluetooth 6 الأحدث، وبهذا تتوفر ميزة Channel Sounding لقياس المسافات بدقة.

توفر المنتجات

العينة

: أكتوبر 2025

بدء الإنتاج الشامل

: يناير 2026

معلومات عن العلامات التجارية

أسماء المنتجات والأسماء الأخرى الواردة هنا علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تخص شركاتها المعنية.

*1. PSA‏: PSA (بنية أمان المنصات) هي نظام اعتماد تحت إشراف Arm. والمستوى 3 هو أعلى مستوى من الشهادة، والذي يحكم حماية أجهزة إنترنت الأشياء من الهجمات المادية والبرمجية.

*2. معيار Matter: معيار المنزل الذكي الذي طوره Connectivity Standards Alliance (CSA) لتعزيز التوافق بين أجهزة المنزل الذكي ومنصات إنترنت الأشياء من مختلف الشركات المصنعة.

موقع KAGA FEI الإلكتروني

إخلاء مسؤولية

تعد مواصفات المنتج ومحتوى الخدمة وما إلى ذلك المذكورة في البيان الصحفي سارية اعتبارًا من تاريخ الإعلان، كما أنها عرضة للتغيير بدون إشعار.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :


MENAFN31072025004146001356ID1109869620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث