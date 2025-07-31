شركة KAGA FEI تعزز مجموعة الوحدات اللاسلكية بفضل دعم تقنية Bluetooth 6
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة KAGA FEI Co., Ltd. العالمية المتخصصة في توفير الوحدات اللاسلكية القصيرة المدى الرائدة عن تعزيز مجموعة وحدات Bluetooth Low Energy عن طريق طرح EC4L10BA1 وEC4L05BA1. توفر الوحدتان الجديدتان سعات ذاكرة مختلفة، وتُشكلان إضافة مكملة للطراز الحالي EC4L15BA1. وتتضمن الوحدات الثلاثة هوائيًا مدمجًا وتدعم تقنية Bluetooth 6.
تعتمد هاتان الوحدتان في عملهما على شريحة حاصلة على شهادة PSA*1، ما ييسر سبل التطوير الآمن لتطبيقات إنترنت الأشياء. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الإنتاج الشامل في يناير 2026، في إطار مواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز عروض منتجاتنا بناءً على طلب السوق.
مميزات المنتجات
1. خيارات ذاكرة متعددة
توفر وحداتنا خيارات ذاكرة متنوعة: EC4L15BA1 (ذاكرة NVM بسعة 1.5 ميجابايت وRAM بسعة 256 كيلوبايت) للاستخدامات المتقدمة، وEC4L10BA1 (ذاكرة NVM بسعة 1.0 ميجابايت وRAM بسعة 192 كيلوبايت) وEC4L05BA1 (ذاكرة NVM بسعة 0.5 وRAM بسعة 96 كيلوبايت). تلبي هذه المجموعة احتياجات تطبيقات متعددة، بدءًا من إنترنت الأشياء الصناعي والرعاية الصحية، وصولاً إلى الأجهزة المنزلية الذكية والإنتاج واسع النطاق المنخفض التكلفة.
2. مستوى أمان متقدم
تبسط هذه الوحدات عملية تطويرأجهزة إنترنت الأشياء ذات المتطلبات الأمنية العالية، وذلك بفضل شريحة تدعم شهادة PSA من المستوى 3، وهو أعلى مستوى ضمن معايير أمان إنترنت الأشياء. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذا يسهم إسهامًا هائلاً في بناء مجتمع شبكي آمن وفعال قادر على مواجهة الهجمات السيبرانية.
3. دعم بروتوكولات متعددة
تدعم الوحدات بروتوكول Bluetooth Low Energy وThread ومعيار Matter*2. إضافةً إلى ذلك، يمكنها التواصل باستخدام وضع 4 ميجابت في الثانية.
4. هوائي مدمج واعتماد مسبق
تتضمن هذه الوحدات هوائيًا مدمجًا، ما يلغي الحاجة إلى تصاميم معقدة. وقد حصلت هذه الوحدات على اعتماد مسبق وفقًا لقانون Radio Law MIC في اليابان، وهيئة FCC في الولايات المتحدة، وهيئة ISED في كندا، ما يسهم إسهامًا هائلاً في تقليص وقت التطوير وتكاليفه. إضافةً إلى ذلك، حصلت الوحدات على اعتماد Bluetooth SIG لتقنية Bluetooth 6 الأحدث، وبهذا تتوفر ميزة Channel Sounding لقياس المسافات بدقة.
توفر المنتجات
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العينة
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: أكتوبر 2025
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بدء الإنتاج الشامل
|
: يناير 2026
معلومات عن العلامات التجارية
أسماء المنتجات والأسماء الأخرى الواردة هنا علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تخص شركاتها المعنية.
*1. PSA: PSA (بنية أمان المنصات) هي نظام اعتماد تحت إشراف Arm. والمستوى 3 هو أعلى مستوى من الشهادة، والذي يحكم حماية أجهزة إنترنت الأشياء من الهجمات المادية والبرمجية.
*2. معيار Matter: معيار المنزل الذكي الذي طوره Connectivity Standards Alliance (CSA) لتعزيز التوافق بين أجهزة المنزل الذكي ومنصات إنترنت الأشياء من مختلف الشركات المصنعة.
موقع KAGA FEI الإلكتروني
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