شركة KAGA FEI تعزز مجموعة الوحدات اللاسلكية بفضل دعم تقنية Bluetooth 6

تعتمد هاتان الوحدتان في عملهما على شريحة حاصلة على شهادة PSA*1، ما ييسر سبل التطوير الآمن لتطبيقات إنترنت الأشياء. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الإنتاج الشامل في يناير 2026، في إطار مواصلة جهودنا الرامية إلى تعزيز عروض منتجاتنا بناءً على طلب السوق.

مميزات المنتجات

1. خيارات ذاكرة متعددة

توفر وحداتنا خيارات ذاكرة متنوعة: EC4L15BA1 (ذاكرة NVM بسعة 1.5 ميجابايت وRAM بسعة 256 كيلوبايت) للاستخدامات المتقدمة، وEC4L10BA1 (ذاكرة NVM بسعة 1.0 ميجابايت وRAM بسعة 192 كيلوبايت) وEC4L05BA1 (ذاكرة NVM بسعة 0.5 وRAM بسعة 96 كيلوبايت). تلبي هذه المجموعة احتياجات تطبيقات متعددة، بدءًا من إنترنت الأشياء الصناعي والرعاية الصحية، وصولاً إلى الأجهزة المنزلية الذكية والإنتاج واسع النطاق المنخفض التكلفة.

2. مستوى أمان متقدم

تبسط هذه الوحدات عملية تطويرأجهزة إنترنت الأشياء ذات المتطلبات الأمنية العالية، وذلك بفضل شريحة تدعم شهادة PSA من المستوى 3، وهو أعلى مستوى ضمن معايير أمان إنترنت الأشياء. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ هذا يسهم إسهامًا هائلاً في بناء مجتمع شبكي آمن وفعال قادر على مواجهة الهجمات السيبرانية.

3. دعم بروتوكولات متعددة

تدعم الوحدات بروتوكول Bluetooth Low Energy وThread ومعيار Matter*2. إضافةً إلى ذلك، يمكنها التواصل باستخدام وضع 4 ميجابت في الثانية.

4. هوائي مدمج واعتماد مسبق

تتضمن هذه الوحدات هوائيًا مدمجًا، ما يلغي الحاجة إلى تصاميم معقدة. وقد حصلت هذه الوحدات على اعتماد مسبق وفقًا لقانون Radio Law MIC في اليابان، وهيئة FCC في الولايات المتحدة، وهيئة ISED في كندا، ما يسهم إسهامًا هائلاً في تقليص وقت التطوير وتكاليفه. إضافةً إلى ذلك، حصلت الوحدات على اعتماد Bluetooth SIG لتقنية Bluetooth 6 الأحدث، وبهذا تتوفر ميزة Channel Sounding لقياس المسافات بدقة.

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