أهم خمس مزايا تجعل تلفزيونات OLED وQNED Evo من إل جي المعيار الذهبي للترفيه المنزلي

أهم خمس مزايا تجعل تلفزيونات OLED وQNED Evo من إل جي المعيار الذهبي للترفيه المنزلي
سترسي أحدث تلفزيونات OLED وQNED evo من "إل جي" معايير جديدة لغرف معيشتكم، سواء كنتم من عشاق السينما أو من هواة الألعاب أو التصميم. وبفضل تقنياتها الرائدة وتصاميمها الأنيقة وميزاتها الذكية، ليست هذه التلفزيونات مجرد شاشات، بل ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية إلى آفاق جديدة ومشوقة. وإليكم خمسة أسباب تجعل أحدث مجموعة من "إل جي" مثالية لتجارب مشاهدة متميزة ورائعة.
شاشات رائعة مع بكسلات ذاتية الإضاءة وتباين مذهل
تتميز تلفزيونات OLED evo من "إل جي" بتقنية البكسلات ذاتية الإضاءة، التي توفر جودة صورة لا مثيل لها. وعلى عكس تلفزيونات LED التقليدية التي تعتمد على الإضاءة الخلفية، يمكن تشغيل بكسلات OLED ذاتية الإضاءة وإيقافها بشكل مستقل، مما ينتج درجات لون أسود مثالية وتباين لا نهائي. ويوفر ذلك ألواناً زاهية وتفاصيل فائقة الوضوح حتى في أكثر المشاهد ظلاماً.
يُحسّن معالج الذكاء الاصطناعي α11 بدقة 4K من الجيل الثاني كل إطار من خلال تحليل وتحسين أكثر من 8 ملايين بكسل في الوقت الفعلي. وبفضل تقنية Brightness Booster Ultimate، تُصبح تلفزيونات LG OLED evo أكثر سطوعاً بثلاث مرات من تلفزيونات OLED التقليدية، مما يضمن وضوحاً استثنائياً في جميع ظروف الإضاءة. ولذلك من الطبيعي أن تكون تلفزيونات LG OLED هي الرائدة عالمياً في فئة تلفزيونات OLED المبتكرة لأكثر من عقد من الزمن.
تقنيتيّ Quantum Dot وNanoCell لدقة ألوان لا مثيل لها
تجمع تلفزيونات QNED من "إل جي" بين تقنيتيّ Quantum Dot وNanoCell لتوفر دقة ألوان لا مثيل لها. وتُعيد تلفزيونات QNED، بفضل شهادة 100% Color Volume، إنتاج ألوان نابضة بالحياة في أي مستوى سطوع، مما يجعلها مثالية لمختلف أنواع المحتوى، من الأفلام الرائجة إلى البث المباشر للأحداث الرياضية.
وتُحسّن تلفزيونات LG QNED بفضل معالج الذكاء الاصطناعي α8 من الجيل الثاني بدقة 4K، محتوى HD إلى جودة قريبة من 4K مع الحفاظ على ثراء التفاصيل وعمقها. وتتحكم ميزة Precision Dimming Pro بالإضاءة الخلفية عبر تقنية Mini-LED بدقة مذهلة لتكشف عن أدق التفاصيل في المشاهد الساطعة والمظلمة. وتُقدم تلفزيونات QNED لعشاق السينما والرياضة على حد سواء تجربة غنية ومذهلة.
إضافةً إلى ذلك، يوفر طراز QNED 9M إمكانية الاتصال اللاسلكي عبر صندوق Zero Connect Box من "إل جي"، مما يُغني عن فوضى الكابلات ويوفر مظهراً أنيقاً وانسيابياً. ويجمع هذا التلفزيون بين الأداء العملي والأناقة ليُدخل التقنيات المتطورة إلى منزلكم بأسلوب أنيق.
تجربة مُخصصة مع AI Picture Pro وAI Sound Pro
تتجاوز تلفزيونات OLED وQNED evo من "إل جي" حدود المشاهدة المذهلة لتُقدم تجربة غنية مع تحسينات مُعززة بالذكاء الاصطناعي.
وتضبط تقنية AI Picture Pro إعدادات السطوع والدقة والألوان حسب نوع المحتوى، مما يضمن أفضل صورة لكل مشهد.
وتُحوّل تقنية AI Sound Pro الصوت الأساسي إلى صوت محيطي افتراضي بـ 11.1.2 قناة، مُقدّماً مشاهد صوتية متعددة الأبعاد تُضفي حيوية على الأفلام والألعاب والموسيقى.
وسواء كنتم تُشاهدون مسلسلكم المُفضّل أو تُشاركون في جلسة لعب حماسية، تضمن هذه المزايا المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي مُلاءمة كلٍّ من الصورة والصوت تماماً لتفضيلاتكم.
مركز المنزل الذكي المتكامل مع ThinQ AI
يجعل نظام ThinQ AI من "إل جي" تلفزيونات OLED وQNED evo أكثر من مجرد شاشات، لتكون مركزاً للمنزل الذكي الأمثل. وبفضل توافقها السلس مع مجموعة من الأجهزة الذكية، تتيح لكم هذه التلفزيونات التحكم بكل شيء، من الإضاءة إلى التكييف عبر أوامر صوتية بسيطة لجهاز التحكم AI Magic Remote.
تقوم مزايا مثل AI Voice ID بتخصيص التوصيات بناءً على تفضيلاتكم، بينما تقترح تقنية AI Concierge المحتوى المُصمم خصيصاً لحالتكم المزاجية. إضافةً إلى ذلك، تُتيح لكم لوحة التحكم الرئيسية إدارة الأجهزة المتصلة مباشرةً من شاشة التلفزيون، مما يُوفر مساحة معيشة أكثر ذكاءً وراحة.
تصميم فائق النحافة: تحفة فنية عصرية
صُممت تلفزيونات OLED وQNED evo من "إل جي" لتكمل الديكورات الداخلية العصرية بتصميمها فائق النحافة وحوافها الرقيقة. وسواءً ثُبّتت على الحائط أو عُرضت على حامل أنيق، تُضفي هذه التلفزيونات لمسةً من الرقي على أي مساحة معيشة.
ولمن يبحثون عن تلفزيون أنيق وبسيط، يوفر طراز OLED Evo M5 اتصالاً لاسلكياً عبر صندوق Zero Connect Box من "إل جي"، مما يُغني عن فوضى الكابلات ويمنح الجهاز مظهراً أنيقاً وبسيطاً. كما يدعم طراز QNED 9M الاتصال اللاسلكي، مما يتيح للعملاء خيارات أوسع لإعداد أنيق وعصري. وتجمع هذه التلفزيونات بين العملية والأناقة، مما يجعلها ذات تصميم فريد وتحفة فنية تقنية.
تدعو "إل جي" عملاءها، ابتداءً من 28 يوليو في الإمارات العربية المتحدة، لاستكشاف المزايا الرائدة لتلفزيونات OLED Evo وQNED Evo الجديدة من خلال تجربة تفاعلية شيّقة. وسيتمكن العملاء من تجربة تلفزيونات LG Evo مباشرةً باستخدام مكعب Evo Rubik's Cube الحصري، وهو طريقة ممتعة ومبتكرة لتجربة روعة تقنيات "إل جي" المتطورة.
يتوفر مكعب Evo Rubik's Cube في متاجر مختارة في الإمارات العربية المتحدة بكمية محدودة. ويسري هذا العرض حتى نفاذ الكمية.
وبفضل وحدات البكسل ذاتية الإضاءة الثورية ومزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة والتصميم الأنيق، ترسي هذه التلفزيونات معايير جديدة لتجربة مشاهدة متميزة. تفضلوا بزيارة "إل جي" الإمارات العربية المتحدة أو أقرب متجر إليكم لاكتشاف مستقبل التلفزيون اليوم!
لمعرفة المزيد عن مجموعتيّ LG OLED evo وQNED evo، يرجى زيارة صفحة:
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه
تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة .
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