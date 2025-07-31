أهم خمس مزايا تجعل تلفزيونات OLED وQNED Evo من إل جي المعيار الذهبي للترفيه المنزلي

سترسي أحدث تلفزيونات OLED وQNED evo من "إل جي" معايير جديدة لغرف معيشتكم، سواء كنتم من عشاق السينما أو من هواة الألعاب أو التصميم. وبفضل تقنياتها الرائدة وتصاميمها الأنيقة وميزاتها الذكية، ليست هذه التلفزيونات مجرد شاشات، بل ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية إلى آفاق جديدة ومشوقة. وإليكم خمسة أسباب تجعل أحدث مجموعة من "إل جي" مثالية لتجارب مشاهدة متميزة ورائعة.

شاشات رائعة مع بكسلات ذاتية الإضاءة وتباين مذهل

تتميز تلفزيونات OLED evo من "إل جي" بتقنية البكسلات ذاتية الإضاءة، التي توفر جودة صورة لا مثيل لها. وعلى عكس تلفزيونات LED التقليدية التي تعتمد على الإضاءة الخلفية، يمكن تشغيل بكسلات OLED ذاتية الإضاءة وإيقافها بشكل مستقل، مما ينتج درجات لون أسود مثالية وتباين لا نهائي. ويوفر ذلك ألواناً زاهية وتفاصيل فائقة الوضوح حتى في أكثر المشاهد ظلاماً.

يُحسّن معالج الذكاء الاصطناعي α11 بدقة 4K من الجيل الثاني كل إطار من خلال تحليل وتحسين أكثر من 8 ملايين بكسل في الوقت الفعلي. وبفضل تقنية Brightness Booster Ultimate، تُصبح تلفزيونات LG OLED evo أكثر سطوعاً بثلاث مرات من تلفزيونات OLED التقليدية، مما يضمن وضوحاً استثنائياً في جميع ظروف الإضاءة. ولذلك من الطبيعي أن تكون تلفزيونات LG OLED هي الرائدة عالمياً في فئة تلفزيونات OLED المبتكرة لأكثر من عقد من الزمن.

تقنيتيّ Quantum Dot وNanoCell لدقة ألوان لا مثيل لها

تجمع تلفزيونات QNED من "إل جي" بين تقنيتيّ Quantum Dot وNanoCell لتوفر دقة ألوان لا مثيل لها. وتُعيد تلفزيونات QNED، بفضل شهادة 100% Color Volume، إنتاج ألوان نابضة بالحياة في أي مستوى سطوع، مما يجعلها مثالية لمختلف أنواع المحتوى، من الأفلام الرائجة إلى البث المباشر للأحداث الرياضية.

وتُحسّن تلفزيونات LG QNED بفضل معالج الذكاء الاصطناعي α8 من الجيل الثاني بدقة 4K، محتوى HD إلى جودة قريبة من 4K مع الحفاظ على ثراء التفاصيل وعمقها. وتتحكم ميزة Precision Dimming Pro بالإضاءة الخلفية عبر تقنية Mini-LED بدقة مذهلة لتكشف عن أدق التفاصيل في المشاهد الساطعة والمظلمة. وتُقدم تلفزيونات QNED لعشاق السينما والرياضة على حد سواء تجربة غنية ومذهلة.

إضافةً إلى ذلك، يوفر طراز QNED 9M إمكانية الاتصال اللاسلكي عبر صندوق Zero Connect Box من "إل جي"، مما يُغني عن فوضى الكابلات ويوفر مظهراً أنيقاً وانسيابياً. ويجمع هذا التلفزيون بين الأداء العملي والأناقة ليُدخل التقنيات المتطورة إلى منزلكم بأسلوب أنيق.

تجربة مُخصصة مع AI Picture Pro وAI Sound Pro

تتجاوز تلفزيونات OLED وQNED evo من "إل جي" حدود المشاهدة المذهلة لتُقدم تجربة غنية مع تحسينات مُعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتضبط تقنية AI Picture Pro إعدادات السطوع والدقة والألوان حسب نوع المحتوى، مما يضمن أفضل صورة لكل مشهد.

وتُحوّل تقنية AI Sound Pro الصوت الأساسي إلى صوت محيطي افتراضي بـ 11.1.2 قناة، مُقدّماً مشاهد صوتية متعددة الأبعاد تُضفي حيوية على الأفلام والألعاب والموسيقى.

وسواء كنتم تُشاهدون مسلسلكم المُفضّل أو تُشاركون في جلسة لعب حماسية، تضمن هذه المزايا المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي مُلاءمة كلٍّ من الصورة والصوت تماماً لتفضيلاتكم.

مركز المنزل الذكي المتكامل مع ThinQ AI

يجعل نظام ThinQ AI من "إل جي" تلفزيونات OLED وQNED evo أكثر من مجرد شاشات، لتكون مركزاً للمنزل الذكي الأمثل. وبفضل توافقها السلس مع مجموعة من الأجهزة الذكية، تتيح لكم هذه التلفزيونات التحكم بكل شيء، من الإضاءة إلى التكييف عبر أوامر صوتية بسيطة لجهاز التحكم AI Magic Remote.

تقوم مزايا مثل AI Voice ID بتخصيص التوصيات بناءً على تفضيلاتكم، بينما تقترح تقنية AI Concierge المحتوى المُصمم خصيصاً لحالتكم المزاجية. إضافةً إلى ذلك، تُتيح لكم لوحة التحكم الرئيسية إدارة الأجهزة المتصلة مباشرةً من شاشة التلفزيون، مما يُوفر مساحة معيشة أكثر ذكاءً وراحة.

تصميم فائق النحافة: تحفة فنية عصرية

صُممت تلفزيونات OLED وQNED evo من "إل جي" لتكمل الديكورات الداخلية العصرية بتصميمها فائق النحافة وحوافها الرقيقة. وسواءً ثُبّتت على الحائط أو عُرضت على حامل أنيق، تُضفي هذه التلفزيونات لمسةً من الرقي على أي مساحة معيشة.

ولمن يبحثون عن تلفزيون أنيق وبسيط، يوفر طراز OLED Evo M5 اتصالاً لاسلكياً عبر صندوق Zero Connect Box من "إل جي"، مما يُغني عن فوضى الكابلات ويمنح الجهاز مظهراً أنيقاً وبسيطاً. كما يدعم طراز QNED 9M الاتصال اللاسلكي، مما يتيح للعملاء خيارات أوسع لإعداد أنيق وعصري. وتجمع هذه التلفزيونات بين العملية والأناقة، مما يجعلها ذات تصميم فريد وتحفة فنية تقنية.

تدعو "إل جي" عملاءها، ابتداءً من 28 يوليو في الإمارات العربية المتحدة، لاستكشاف المزايا الرائدة لتلفزيونات OLED Evo وQNED Evo الجديدة من خلال تجربة تفاعلية شيّقة. وسيتمكن العملاء من تجربة تلفزيونات LG Evo مباشرةً باستخدام مكعب Evo Rubik's Cube الحصري، وهو طريقة ممتعة ومبتكرة لتجربة روعة تقنيات "إل جي" المتطورة.

يتوفر مكعب Evo Rubik's Cube في متاجر مختارة في الإمارات العربية المتحدة بكمية محدودة. ويسري هذا العرض حتى نفاذ الكمية.

وبفضل وحدات البكسل ذاتية الإضاءة الثورية ومزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة والتصميم الأنيق، ترسي هذه التلفزيونات معايير جديدة لتجربة مشاهدة متميزة. تفضلوا بزيارة "إل جي" الإمارات العربية المتحدة أو أقرب متجر إليكم لاكتشاف مستقبل التلفزيون اليوم!

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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة .