محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في ملابسات الحادثة

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محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في ملابسات الحادثة
(MENAFN- Al Watan) وجه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز بإغلاق المنتجع والتحقيق في ملابسات الحادثة التي نتج عنها وقوع عدد من الإصابات حيث تم التعامل مع بعضها في الموقع وتلقت الاسعافات اللازمة، فيما نقلت أخرى للمستشفى من قبل الجهات المعنية ولا وفيات .
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