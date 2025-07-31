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محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في ملابسات الحادثة

محافظ الطائف يوجه بإغلاق منتجع شهد سقوط إحدى الألعاب والتحقيق في ملابسات الحادثة

2025-07-31 02:19:17
(MENAFN- Al Watan) وجه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز بإغلاق المنتجع والتحقيق في ملابسات الحادثة التي نتج عنها وقوع عدد من الإصابات حيث تم التعامل مع بعضها في الموقع وتلقت الاسعافات اللازمة، فيما نقلت أخرى للمستشفى من قبل الجهات المعنية ولا وفيات .

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