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برق في عامه الأول: 7 ملايين مستخدم و تعاملات بـ 73 مليار ريال

برق في عامه الأول: 7 ملايين مستخدم و تعاملات بـ 73 مليار ريال

2025-07-31 02:19:17
(MENAFN- Al Watan) في مشهد يعكس التحول السريع للقطاع المالي في المملكة، نحو اقتصاد غير نقدي، حقق تطبيق برق للمدفوعات الرقمية، أداءً استثنائيًا في عامه التشغيلي الأول بوصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 7 ملايين مستخدم من 150 جنسية حول العالم، ليشمل مجموعة واسعة من المدفوعات الرقمية والتحويلات المالية، التي ساهمت بفاعلية في تعزيز وتحقيق أهداف الاقتصاد غير النقدي

وأطلق "برق" خلال عامه الأول أكثر من 6.5 مليون بطاقة مدفوعات رقمية، مكنت المستخدمين من إنجاز مدفوعاتهم بسهولة وأمان عبر تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي متطور يلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير حلول دفع مبتكرة مدعومة بترخيص من البنك المركزي السعودي.
تجاوزت العمليات المالية عبر التطبيق منذ إنطلاقه في يوليو من العام الماضي أكثر من 500 مليون عملية، وبحجم أموال متداولة بلغت 73 مليار ريال، ليرسخ مكانته كأسرع محفظة رقمية نموًا في المملكة، وأحد النماذج الملهمة في التحول المالي الرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما عزز "برق" حضوره الدولي عبر شراكات استراتيجية مما سهّل عمليات الدفع للزوار والمقيمين من خارج المملكة، في خطوة داعمة لقطاع السياحة الرقمي، تسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030، من خلال تمكين مجتمع رقمي واقتصاد قائم على الابتكار.
ويواصل "برق"، رسم مسار المدفوعات الرقمية بالمملكة، مدعوماً برؤية واضحة نحو تمكين الأفراد والشركات، والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز مجتمع غير نقدي مزدهر.

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