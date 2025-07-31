برق في عامه الأول: 7 ملايين مستخدم و تعاملات بـ 73 مليار ريال

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برق في عامه الأول: 7 ملايين مستخدم و تعاملات بـ 73 مليار ريال
(MENAFN- Al Watan) في مشهد يعكس التحول السريع للقطاع المالي في المملكة، نحو اقتصاد غير نقدي، حقق تطبيق برق للمدفوعات الرقمية، أداءً استثنائيًا في عامه التشغيلي الأول بوصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 7 ملايين مستخدم من 150 جنسية حول العالم، ليشمل مجموعة واسعة من المدفوعات الرقمية والتحويلات المالية، التي ساهمت بفاعلية في تعزيز وتحقيق أهداف الاقتصاد غير النقدي
وأطلق "برق" خلال عامه الأول أكثر من 6.5 مليون بطاقة مدفوعات رقمية، مكنت المستخدمين من إنجاز مدفوعاتهم بسهولة وأمان عبر تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي متطور يلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير حلول دفع مبتكرة مدعومة بترخيص من البنك المركزي السعودي.
تجاوزت العمليات المالية عبر التطبيق منذ إنطلاقه في يوليو من العام الماضي أكثر من 500 مليون عملية، وبحجم أموال متداولة بلغت 73 مليار ريال، ليرسخ مكانته كأسرع محفظة رقمية نموًا في المملكة، وأحد النماذج الملهمة في التحول المالي الرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما عزز "برق" حضوره الدولي عبر شراكات استراتيجية مما سهّل عمليات الدفع للزوار والمقيمين من خارج المملكة، في خطوة داعمة لقطاع السياحة الرقمي، تسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030، من خلال تمكين مجتمع رقمي واقتصاد قائم على الابتكار.
ويواصل "برق"، رسم مسار المدفوعات الرقمية بالمملكة، مدعوماً برؤية واضحة نحو تمكين الأفراد والشركات، والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز مجتمع غير نقدي مزدهر.
وأطلق "برق" خلال عامه الأول أكثر من 6.5 مليون بطاقة مدفوعات رقمية، مكنت المستخدمين من إنجاز مدفوعاتهم بسهولة وأمان عبر تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي متطور يلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير حلول دفع مبتكرة مدعومة بترخيص من البنك المركزي السعودي.
تجاوزت العمليات المالية عبر التطبيق منذ إنطلاقه في يوليو من العام الماضي أكثر من 500 مليون عملية، وبحجم أموال متداولة بلغت 73 مليار ريال، ليرسخ مكانته كأسرع محفظة رقمية نموًا في المملكة، وأحد النماذج الملهمة في التحول المالي الرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما عزز "برق" حضوره الدولي عبر شراكات استراتيجية مما سهّل عمليات الدفع للزوار والمقيمين من خارج المملكة، في خطوة داعمة لقطاع السياحة الرقمي، تسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030، من خلال تمكين مجتمع رقمي واقتصاد قائم على الابتكار.
ويواصل "برق"، رسم مسار المدفوعات الرقمية بالمملكة، مدعوماً برؤية واضحة نحو تمكين الأفراد والشركات، والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز مجتمع غير نقدي مزدهر.
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