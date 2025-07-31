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كاسيت 90 .. تعود من جديد إلى جدة بذكريات وأصوات الزمن الجميل

كاسيت 90 .. تعود من جديد إلى جدة بذكريات وأصوات الزمن الجميل

2025-07-31 02:19:17
(MENAFN- Al Watan) تشهد جدة عودة إحدى أبرز الفعاليات الغنائية المنتظرة، حيث تُقام ليلة“كاسيت 90” يوم 7 أغسطس المقبل على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، وبتنظيم من شركة بنش مارك.
وامتدادًا للوهج الجماهيري الذي صنعته أولى حفلات كاسيت 90 في جدة قبل عامين ، ثم في الرياض قبل عام ، تواصل السلسلة نجاحها بإطلالة جديدة ينتظرها عشاق الطرب، بعدما أعادت في نسختيها السابقتين ذاكرة جيل بأكمله إلى الواجهة، وسط حضور واسع استحضر ملامح التسعينات وأغانيها التي تركت أثرًا عاطفيًا لا يُمحى في الذاكرة.
وتقدّم حفلة "كاسيت 90" القادمة تجربة فنية متكاملة تتجاوز حدود الأداء الغنائي، حيث تمتزج فيها الأصوات بالضوء واللون، من خلال ديكورات مبهرة وعروض بصرية مستوحاة من روح التسعينات، تعكس حقبة غنية بالرموز البصرية والمشاعر، وتعيد رسم المشهد الغنائي بأسلوب كلاسيكي الطابع، مع لمسة معاصرة تنبض بالحيوية.
ويشارك في الحفل مجموعة من أبرز نجوم الأغنية العربية " الفنان محمد فؤاد ، الفنان إيهاب توفيق، الفنان جواد العلي، الفنانة ديانا حداد " الذين اشتهروا خلال عقد التسعينات، مقدمين الأغاني التي لا تزال راسخة في الذاكرة، بنفس الأصوات والإحساس، ولكن بإيقاع يناسب ذائقة اليوم.
ويُعد "كاسيت 90" من أبرز الفعاليات الغنائية التي تسهم في استعادة الإرث الفني العربي بأسلوب عصري، حيث تجمع بين الحنين للماضي، والتقنيات الحديثة في الإخراج والإنتاج، ما يجعلها تجربة غنائية ومرئية فريدة من نوعها ضمن أجندة موسم جدة.
الجدير بالذكر أن حفلات "كاسيت 90" لقيت إشادات واسعة خلال النسخ الماضية، وسط حضور جماهيري لافت، لتؤكد شركة "بنش مارك" من خلالها على قدرتها في تقديم تجارب فنية نوعية تعيد صياغة الذاكرة الفنية وتثري المشهد الترفيهي السعودي.

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