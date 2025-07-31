بنك غانا المركزى يعلن أكبر خفض للفائدة فى تاريخه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك غانا المركزي، عن خفض تاريخي لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 25%، في خطوة تعكس تزايد الثقة في مسار التراجع السريع لمعدلات التضخم داخل الاقتصاد الغني بالذهب والنفط والكاكاو.

يعد هذا الخفض هو الأكبر في تاريخ البنك، ويأتي في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث تراجعت معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، ما يفتح الباب أمام دورة تيسير نقدي متوقعة خلال الأشهر المقبلة.

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وأكد محافظ المركزي، جونسون أسياما، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة النقدية اتخذت القرار بأغلبية أعضائها، في ضوء انحسار الضغوط التضخمية وتحسن التوقعات المستقبلية للأسعار، مشيرا إلى أن السياسة النقدية ستواصل دعم الاستقرار من خلال أدوات مرنة وإصلاحات مالية مستمرة.

وكانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 200 نقطة أساس فقط ليصل السعر إلى 26%، وفق منصة إنفستنج المالية،

لكن التراجع الحاد في معدل التضخم، الذي هبط في يونيو إلى 13.7% مقارنة بـ18.4% في مايو، أعطى البنك المركزي دفعة لاتخاذ قرار أكبر.

تأتي هذه الخطوة في وقت تستعيد فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا توازنها تدريجيا، بعد أن مرت بأزمة اقتصادية تعد الأشد منذ عقود، مدفوعة بإصلاحات مالية واستقرار متزايد في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويشهد الاقتصاد الغاني خلال عام 2025 سلسلة من التحولات الملحوظة، شملت تباطؤا في التضخم، استقرارا في العملة المحلية، السيدي، وتحسنا في مؤشرات الفائض التجاري والاحتياطيات، رغم استمرار التحديات في قطاعات الإنتاج والدين العام.

وتستهدف الحكومة عجزا ماليا أقل من 4% من الناتج المحلي، وتسعى لتحسين الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

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