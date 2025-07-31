زيادة أرباح الخطوط الجوية الفرنسية كيه إل إم خلال الربع الثانى من 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية – كي إل إم (Air France-KLM) ارتفاعًا حادًا في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2025، بلغت 649 مليون يورو، مقارنة بـ165 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف، مدفوعة بانخفاض أسعار الوقود وارتفاع الطلب، خاصة في فئات السفر المتميزة.

وذكرت المجموعة، في بيان نقله راديو“لاك” السويسري اليوم الخميس، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 6.2% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى 8.4 مليار يورو، رغم التحديات المتعلقة بزيادة الضرائب في مطار سخيبول بأمستردام، مركز عملياتها في هولندا، وزيادة ضريبة التضامن على تذاكر الطيران (TSBA) في فرنسا منذ الأول من مارس، والتي يُتوقع أن تؤثر على الأرباح التشغيلية السنوية بما يتراوح بين 90 و170 مليون يورو.

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وأشارت الشركة إلى أن انخفاض أسعار الوقود أسهم في تقليل فاتورة الطاقة بنحو 200 مليون يورو مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

ونقلت المجموعة 27.3 مليون مسافر خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 5.9% على أساس سنوي، وسط طلب قوي على درجات السفر المتميزة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنيامين سميث، إن“الخطوط الجوية الفرنسية – كي إل إم حققت أداءً قويًا في الربع الثاني، مع نمو في الإيرادات وتحسن في هوامش الربح”، مؤكداً أن المجموعة“لا تزال مرنة رغم البيئة العالمية المعقدة، وتتمتع بوضع جيد لتحقيق أهدافها”.

وفي سياق استراتيجيتها التوسعية، جددت المجموعة التزامها بعمليات الدمج داخل قطاع الطيران الأوروبي، معززة مكانتها العالمية من خلال شراكات رئيسية ومشاريع استراتيجية مشتركة.

وأشار سميث إلى أن المجموعة تسعى إلى رفع حصتها في شركة الطيران الاسكندنافية“ساس” من 19.9% إلى 60.5%، في إطار خطط التوسع التي أعلنت عنها في وقت سابق من الشهر الجاري.

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