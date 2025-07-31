زيادة أرباح الخطوط الجوية الفرنسية كيه إل إم خلال الربع الثانى من 2025 - جريدة البورصة

زيادة أرباح الخطوط الجوية الفرنسية كيه إل إم خلال الربع الثانى من 2025 - جريدة البورصة
وذكرت المجموعة، في بيان نقله راديو“لاك” السويسري اليوم الخميس، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 6.2% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى 8.4 مليار يورو، رغم التحديات المتعلقة بزيادة الضرائب في مطار سخيبول بأمستردام، مركز عملياتها في هولندا، وزيادة ضريبة التضامن على تذاكر الطيران (TSBA) في فرنسا منذ الأول من مارس، والتي يُتوقع أن تؤثر على الأرباح التشغيلية السنوية بما يتراوح بين 90 و170 مليون يورو.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية
وأشارت الشركة إلى أن انخفاض أسعار الوقود أسهم في تقليل فاتورة الطاقة بنحو 200 مليون يورو مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ونقلت المجموعة 27.3 مليون مسافر خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 5.9% على أساس سنوي، وسط طلب قوي على درجات السفر المتميزة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنيامين سميث، إن“الخطوط الجوية الفرنسية – كي إل إم حققت أداءً قويًا في الربع الثاني، مع نمو في الإيرادات وتحسن في هوامش الربح”، مؤكداً أن المجموعة“لا تزال مرنة رغم البيئة العالمية المعقدة، وتتمتع بوضع جيد لتحقيق أهدافها”.
وفي سياق استراتيجيتها التوسعية، جددت المجموعة التزامها بعمليات الدمج داخل قطاع الطيران الأوروبي، معززة مكانتها العالمية من خلال شراكات رئيسية ومشاريع استراتيجية مشتركة.
وأشار سميث إلى أن المجموعة تسعى إلى رفع حصتها في شركة الطيران الاسكندنافية“ساس” من 19.9% إلى 60.5%، في إطار خطط التوسع التي أعلنت عنها في وقت سابق من الشهر الجاري.المصدر:
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