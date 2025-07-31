عمومية أكت فاينانشال تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“أكت فاينانشال للاستشارات” إجراء توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 200 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي.

وتقرر توزيع 200 مليون جنيه في صورة كوبون نقدي قدره 18 قرشاً لكل سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة.

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وسجلت شركة“أكت فاينانشال للاستثمارات” قفزة قوية في نتائج أعمالها خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما تضاعفت أرباحها نحو 10 مرات لتسجل 1.022 مليار جنيه، مقارنة بـ112 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنهاية يونيو الماضي إلى 1.219 مليار جنيه، مقابل 261 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2024، بنمو تجاوز 367%.

وقال كريم نعمة، الشريك المؤسس لـ”أكت فاينانشال”، إن الشركة ضاعفت استثماراتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنحو 2.5 مرة، لتسجل 3.351 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.348 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف أن أداء الشركة انعكس على مؤشرات الربحية، إذ ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 41% بنهاية يونيو 2025، مقابل 15% في يونيو 2024، كما صعد هامش الربح إلى 83% في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار نعمة إلى أن النتائج الإيجابية تأتي مدفوعة باستراتيجية توسعية قائمة على اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة بالسوق المصرية، إلى جانب إدارة فعالة للأصول وتعظيم العوائد للمساهمين.