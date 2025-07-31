عمومية أكت فاينانشال تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين

عمومية أكت فاينانشال تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين
وتقرر توزيع 200 مليون جنيه في صورة كوبون نقدي قدره 18 قرشاً لكل سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة.موضوعات متعلقة البورصة تربح 54 مليار جنيه خلال يوليو الحالي “عتاقة” تتقدم بعرض فني للمزايدة بإقامة مشروع لإنتاج“البيليت” تنفيذ صفقة على أسهم“إي أف جي” بـ39.3 مليون جنيه
وسجلت شركة“أكت فاينانشال للاستثمارات” قفزة قوية في نتائج أعمالها خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما تضاعفت أرباحها نحو 10 مرات لتسجل 1.022 مليار جنيه، مقارنة بـ112 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنهاية يونيو الماضي إلى 1.219 مليار جنيه، مقابل 261 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2024، بنمو تجاوز 367%.
وقال كريم نعمة، الشريك المؤسس لـ”أكت فاينانشال”، إن الشركة ضاعفت استثماراتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنحو 2.5 مرة، لتسجل 3.351 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.348 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأضاف أن أداء الشركة انعكس على مؤشرات الربحية، إذ ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 41% بنهاية يونيو 2025، مقابل 15% في يونيو 2024، كما صعد هامش الربح إلى 83% في النصف الأول من العام الجاري.
وأشار نعمة إلى أن النتائج الإيجابية تأتي مدفوعة باستراتيجية توسعية قائمة على اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة بالسوق المصرية، إلى جانب إدارة فعالة للأصول وتعظيم العوائد للمساهمين.
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