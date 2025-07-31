ارتفاع الإنتاج الصناعى الكورى الجنوبى بنسبة 1.2% خلال يونيو الماضى - جريدة البورصة

ارتفاع الإنتاج الصناعى الكورى الجنوبى بنسبة 1.2% خلال يونيو الماضى - جريدة البورصة
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية“يونهاب”، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% الشهر الماضي مقارنةً بالشهر السابق، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات، كما ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.5% على أساس شهري، مدعومة بالطلب القوي على الملابس ومستحضرات التجميل، مشيرة إلى أنه مع ذلك، انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 3.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلا انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، ويُعزى ارتفاع الناتج الصناعي بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنسبة 1.6% على أساس شهري في قطاع التعدين والتصنيع، الذي يُعدّ عصب الاقتصاد.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية
وأفادت الهيئة أنه وبحسب القطاعات، ارتفع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 6.6%، مدفوعًا بزيادة إنتاج رقائق“دي رام” وأشباه موصلات الأنظمة، وفقًا للبيانات. وارتفع إنتاج السيارات بنسبة 4.2%، مدعومًا بارتفاع إنتاج المركبات الجاهزة، وخاصةً قطع غيار السيارات الجديدة وسيارات الركاب الصغيرة ،ومع ذلك، قابل هذا الارتفاع جزئيًا انخفاض بنسبة 18.9% على أساس شهري في إنتاج المكونات الإلكترونية.
وأضافت هيئة الإحصاء بأن الأداء المتباين يعكس استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المحلية والعالمية، لكنها أشارت إلى أن ثقة المستهلكين أظهرت علامات على المرونة في الأشهر الأخيرة.المصدر:
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