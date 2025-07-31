ارتفاع الإنتاج الصناعى الكورى الجنوبى بنسبة 1.2% خلال يونيو الماضى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، أن الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة سجلا ارتفاعًا في يونيو الماضي مقارنةً بالشهر السابق له، بينما انخفض الاستثمار في المرافق للشهر الرابع على التوالي.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية“يونهاب”، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.2% الشهر الماضي مقارنةً بالشهر السابق، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات، كما ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.5% على أساس شهري، مدعومة بالطلب القوي على الملابس ومستحضرات التجميل، مشيرة إلى أنه مع ذلك، انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 3.7% مقارنة بالشهر السابق، مسجلا انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، ويُعزى ارتفاع الناتج الصناعي بشكل رئيسي إلى ارتفاع بنسبة 1.6% على أساس شهري في قطاع التعدين والتصنيع، الذي يُعدّ عصب الاقتصاد.

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وأفادت الهيئة أنه وبحسب القطاعات، ارتفع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 6.6%، مدفوعًا بزيادة إنتاج رقائق“دي رام” وأشباه موصلات الأنظمة، وفقًا للبيانات. وارتفع إنتاج السيارات بنسبة 4.2%، مدعومًا بارتفاع إنتاج المركبات الجاهزة، وخاصةً قطع غيار السيارات الجديدة وسيارات الركاب الصغيرة ،ومع ذلك، قابل هذا الارتفاع جزئيًا انخفاض بنسبة 18.9% على أساس شهري في إنتاج المكونات الإلكترونية.

وأضافت هيئة الإحصاء بأن الأداء المتباين يعكس استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المحلية والعالمية، لكنها أشارت إلى أن ثقة المستهلكين أظهرت علامات على المرونة في الأشهر الأخيرة.

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