اتفاقية بين جي أي زد وإيناكتس مصر لتأهيل وتوظيف 700 خريج - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وإيناكتس مصر اتفاقية جديدة تهدف إلى تأهيل وتوظيف 700 من خريجي برنامج إيناكتس مصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج“NextGen Onboard” الذي تنفذه الوكالة الألمانية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع مشروع شراكات التوظيف وترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب الخريجين على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا المالية، الصناعات الغذائية، و”أجري بيزنس”، بما يسهم في تأهيل الشباب للاندماج في سوق العمل وتحقيق انتقال اجتماعي عادل.

موضوعاتالقيمة السوقية لـ”ثروة للتأمين” تلامس 2 مليار جنيه في أقل من 6 سنوات “عتاقة” تتأهل للمنافسة على رخصة إنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا واستثمارات 13 مليار جنيه الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر مجموعة إصلاحات اقتصادية

قالت فاطمة سرى، الرئيس التنفيذي لـ”إيناكتس مصر”، أن هذه الاتفاقية تتيح فرصًا مميزة لخريجي إيناكتس للحصول على تدريب متخصص من قبل خبراء الوكالة الألمانية في مجالات ذات طلب مرتفع، بما في ذلك البرامج التكنولوجية المكلفة التي يصعب على الكثير من الشباب الوصول إليها”.

أضافت: إن عدد طلاب إيناكتس مصر حاليًا 11 ألف طالب، مقابل 9 آلاف العام الماضي، ونعمل مع 63 جامعة مصرية، شارك منها هذا العام 30 جامعة في المسابقة الوطنية للمشروعات المجتمعية”.

أوضحت أن“إيناكتس مصر” تتعاون مع عدة مؤسسات رائدة، مثل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، بنك الإسكندرية، البنك المصري الخليجي، بنك“إي جي بنك”، بيت التمويل الكويتي، شركة أوراسكوم، أورنج، وشنايدر إليكتريك، كما تعمل مع جامعات مثل المنيا، حلوان، والفيوم.

ويُعد برنامج“NextGen Onboard” منصة توظيف وتدريب متكاملة أطلقتها“جي أي زد” و”إيناكتس مصر” بالتعاون مع“iCareer”، وساهمت المرحلة الأولى منه في توفير أكثر من 250 فرصة عمل، 50% منها للنساء. كما يتضمن البرنامج ورش عمل وجلسات نقاشية لربط الشباب مباشرة بسوق العمل وتعريفهم باتجاهاته الحديثة.

من جانبه قال أندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بـ”جي أي زد”، أن الشراكة مع“إيناكتس مصر” تمثل نموذجًا ناجحًا لتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة في الاقتصاد بشكل فعّال، مشيدًا بجهود البرنامج في الوصول إلى الطلاب والخريجين في مختلف المحافظات.

إيناكتس مصر هي أول منظمة مصرية توفّق أوضاعها رسميًا مع وزارة التعليم العالي ومركز الابتكار، وتعمل على تعزيز استقلالية الطلاب من بداية العام الدراسي في سبتمبر وحتى يونيو، موعد إعلان نتائج المسابقة السنوية.