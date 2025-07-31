اتفاقية بين جي أي زد وإيناكتس مصر لتأهيل وتوظيف 700 خريج - جريدة البورصة

اتفاقية بين جي أي زد وإيناكتس مصر لتأهيل وتوظيف 700 خريج - جريدة البورصة
وتهدف الاتفاقية إلى تدريب الخريجين على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا المالية، الصناعات الغذائية، و”أجري بيزنس”، بما يسهم في تأهيل الشباب للاندماج في سوق العمل وتحقيق انتقال اجتماعي عادل.موضوعات متعلقة القيمة السوقية لـ”ثروة للتأمين” تلامس 2 مليار جنيه في أقل من 6 سنوات “عتاقة” تتأهل للمنافسة على رخصة إنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا واستثمارات 13 مليار جنيه الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر مجموعة إصلاحات اقتصادية
قالت فاطمة سرى، الرئيس التنفيذي لـ”إيناكتس مصر”، أن هذه الاتفاقية تتيح فرصًا مميزة لخريجي إيناكتس للحصول على تدريب متخصص من قبل خبراء الوكالة الألمانية في مجالات ذات طلب مرتفع، بما في ذلك البرامج التكنولوجية المكلفة التي يصعب على الكثير من الشباب الوصول إليها”.
أضافت: إن عدد طلاب إيناكتس مصر حاليًا 11 ألف طالب، مقابل 9 آلاف العام الماضي، ونعمل مع 63 جامعة مصرية، شارك منها هذا العام 30 جامعة في المسابقة الوطنية للمشروعات المجتمعية”.
أوضحت أن“إيناكتس مصر” تتعاون مع عدة مؤسسات رائدة، مثل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، بنك الإسكندرية، البنك المصري الخليجي، بنك“إي جي بنك”، بيت التمويل الكويتي، شركة أوراسكوم، أورنج، وشنايدر إليكتريك، كما تعمل مع جامعات مثل المنيا، حلوان، والفيوم.
ويُعد برنامج“NextGen Onboard” منصة توظيف وتدريب متكاملة أطلقتها“جي أي زد” و”إيناكتس مصر” بالتعاون مع“iCareer”، وساهمت المرحلة الأولى منه في توفير أكثر من 250 فرصة عمل، 50% منها للنساء. كما يتضمن البرنامج ورش عمل وجلسات نقاشية لربط الشباب مباشرة بسوق العمل وتعريفهم باتجاهاته الحديثة.
من جانبه قال أندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بـ”جي أي زد”، أن الشراكة مع“إيناكتس مصر” تمثل نموذجًا ناجحًا لتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة في الاقتصاد بشكل فعّال، مشيدًا بجهود البرنامج في الوصول إلى الطلاب والخريجين في مختلف المحافظات.إيناكتس مصر هي أول منظمة مصرية توفّق أوضاعها رسميًا مع وزارة التعليم العالي ومركز الابتكار، وتعمل على تعزيز استقلالية الطلاب من بداية العام الدراسي في سبتمبر وحتى يونيو، موعد إعلان نتائج المسابقة السنوية.
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