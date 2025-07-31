قوافل العقارية تطلق Tri-Hub بالقاهرة الجديدة بمبيعات مستهدفة 2.8 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة قوافل للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع“Tri-Hub” في القاهرة الجديدة، والذي يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع بنشاط تجاري وإداري، وبمبيعات مستهدفة تصل إلى نحو 2.8 مليار جنيه.

وقال محمد الجوهري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يأتي في إطار خطة“قوافل” للتوسع في القطاع التجاري والإداري، مشيرًا إلى التعاقد مع مكتب محمد حافظ للقيام بأعمال التصميم، إلى جانب التعاون مع شركة“إتقان” المتخصصة في دراسات السوق، و”Voice of FM” لإدارة وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى شركة“نماء” المسؤولة عن إدارة المشروعات التجارية.

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وأوضح الجوهري أن“Tri-Hub” يضم وحدات تجارية وإدارية بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات فئات متعددة من العملاء، لافتًا إلى وجود طلب حقيقي ومتنامٍ على هذا النوع من المشروعات في السوق.

وأضاف أن الشركة توفر أنظمة سداد مرنة تتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العملاء، مؤكدًا أنه جاري دراسة عدة فرص استثمارية جديدة بهدف تعزيز حضورها وتوسيع محفظتها في القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة.