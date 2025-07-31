قوافل العقارية تطلق Tri-Hub بالقاهرة الجديدة بمبيعات مستهدفة 2.8 مليار جنيه - جريدة البورصة
وقال محمد الجوهري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يأتي في إطار خطة“قوافل” للتوسع في القطاع التجاري والإداري، مشيرًا إلى التعاقد مع مكتب محمد حافظ للقيام بأعمال التصميم، إلى جانب التعاون مع شركة“إتقان” المتخصصة في دراسات السوق، و”Voice of FM” لإدارة وتشغيل المرافق، بالإضافة إلى شركة“نماء” المسؤولة عن إدارة المشروعات التجارية.موضوعات متعلقة 30 مليار جنيه محفظة أعمال مستهدفة لـ((رواد الهندسة الحديثة)) بنهاية 2025 “مدن القابضة” تحقق 2.1 مليار درهم صافي ربح بالنصف الأول من 2025 30 مليار جنيه محفظة أعمال مستهدفة لـ((رواد الهندسة الحديثة)) بنهاية 2025
وأوضح الجوهري أن“Tri-Hub” يضم وحدات تجارية وإدارية بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات فئات متعددة من العملاء، لافتًا إلى وجود طلب حقيقي ومتنامٍ على هذا النوع من المشروعات في السوق.وأضاف أن الشركة توفر أنظمة سداد مرنة تتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من العملاء، مؤكدًا أنه جاري دراسة عدة فرص استثمارية جديدة بهدف تعزيز حضورها وتوسيع محفظتها في القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة.
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