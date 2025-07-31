إس آند بي 500 وناسداك يسجلان مستويين قياسيين عند الافتتاح - جريدة البورصة

إس آند بي 500 وناسداك يسجلان مستويين قياسيين عند الافتتاح - جريدة البورصة
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الخميس، بدعم من نتائج قوية أعلنتها شركتا“مايكروسوفت” و”ميتا”، والتي عززت ثقة المستثمرين في قوة أرباح قطاع التكنولوجيا.
وصعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 74 نقطة إلى 44553 نقطة.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية
كما زاد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.7% إلى 6407 نقاط، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 6427 نقطة.
وارتفع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1.15% أو 238 نقطة إلى 21362 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 21457 نقطة.
وارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 6.15% إلى 544.69 دولار، و”ميتا” بنسبة 12% إلى 778.64 دولار، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين التي صدرت عقب إغلاق جلسة أمس.
وكشفت بيانات صدرت اليوم، استقرار وتيرة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- عند 2.8% على أساس سنوي في يونيو.المصدر:
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