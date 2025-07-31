إس آند بي 500 وناسداك يسجلان مستويين قياسيين عند الافتتاح - جريدة البورصة

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الخميس، بدعم من نتائج قوية أعلنتها شركتا“مايكروسوفت” و”ميتا”، والتي عززت ثقة المستثمرين في قوة أرباح قطاع التكنولوجيا.

وصعد مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 74 نقطة إلى 44553 نقطة.

موضوعاتترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية

كما زاد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.7% إلى 6407 نقاط، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 6427 نقطة.

وارتفع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 1.15% أو 238 نقطة إلى 21362 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 21457 نقطة.

وارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 6.15% إلى 544.69 دولار، و”ميتا” بنسبة 12% إلى 778.64 دولار، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين التي صدرت عقب إغلاق جلسة أمس.

وكشفت بيانات صدرت اليوم، استقرار وتيرة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- عند 2.8% على أساس سنوي في يونيو.

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