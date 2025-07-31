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الإحصاء الإيطالى: استقرار معدل التضخم خلال يوليو عند 1.7% - جريدة البورصة

الإحصاء الإيطالى: استقرار معدل التضخم خلال يوليو عند 1.7% - جريدة البورصة

2025-07-31 02:19:05
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن المعهد الإيطالي للإحصاء، أن معدل التضخم استقر عند نسبة 1.7% في يوليو الحالي على أساس سنوي.

وأوضح المعهد الإيطالي – في بيان اليوم الخميس – أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا طفيفا في يوليو بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق له.

وأرجع التغير الشهري الإيجابي في المؤشر العام بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة بنسبة 1.6%، والخدمات المرتبطة بالنقل بنسبة 1.0%، ومنتجات الطاقة المنظمة بنسبة 0.9%، والخدمات المتنوعة بنسبة 0.6%، والأغذية المصنعة بنسبة 0.5%.. بينما انخفضت أسعار الأغذية غير المصنعة على أساس شهري بنسبة 0.6%.

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