الإحصاء الإيطالى: استقرار معدل التضخم خلال يوليو عند 1.7% - جريدة البورصة

الإحصاء الإيطالى: استقرار معدل التضخم خلال يوليو عند 1.7% - جريدة البورصة
وأوضح المعهد الإيطالي – في بيان اليوم الخميس – أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا طفيفا في يوليو بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق له.
وأرجع التغير الشهري الإيجابي في المؤشر العام بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة بنسبة 1.6%، والخدمات المرتبطة بالنقل بنسبة 1.0%، ومنتجات الطاقة المنظمة بنسبة 0.9%، والخدمات المتنوعة بنسبة 0.6%، والأغذية المصنعة بنسبة 0.5%.. بينما انخفضت أسعار الأغذية غير المصنعة على أساس شهري بنسبة 0.6%.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية المصدر:
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