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مايكروسوفت تصبح ثاني شركة تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار - جريدة البورصة

مايكروسوفت تصبح ثاني شركة تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار - جريدة البورصة

2025-07-31 02:19:04
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“مايكروسوفت” بشكل قوي في مستهل تعاملات الخميس، ليدفع القيمة السوقية لمطورة“ويندوز” فوق 4 تريليونات دولار لأول مرة، وتصبح بذلك ثاني شركة في العالم تصل إلى هذا المستوى.

وصعد السهم بنسبة 6.045% إلى 544.15 دولار، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 4.045 تريليون دولار.

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وبذلك، تحل مايكروسوفت في المرتبة الثانية بين أكبر الشركات في العالم، خلف“إنفيديا” التي بلغت قيمتها السوقية 4.449 تريليون دولار، وكانت أول شركة تتجاوز حاجز الأربعة تريليونات دولار، وقبل“آبل” التي تبلغ قيمتها 3.114 تريليون دولار.

وأعلنت“مايكروسوفت”، عقب إغلاق جلسة الأربعاء، عن نموٍّ في الإيرادات بنسبة 18%، وهو أسرع معدل توسع لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعًا بأعمال الحوسبة السحابية.

وكشفت عن إيرادات وحدة“أزور” والخدمات السحابية الأخرى، والتي قالت إنها تجاوزت 75 مليار دولار في السنة المالية 2025، بزيادة 34% عن العام السابق.

بنهاية تعاملات الأربعاء، ارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 22% منذ بداية العام، متجاوزًا مكاسب مؤشر إس آند بي 500′′ البالغة 8%، ويتجه الآن لتجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 513.71 دولار والمسجل في 25 يوليو.

المصدر:

MENAFN31072025000202011048ID1109869581

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