مايكروسوفت تصبح ثاني شركة تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار - جريدة البورصة
وصعد السهم بنسبة 6.045% إلى 544.15 دولار، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 4.045 تريليون دولار.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية
وبذلك، تحل مايكروسوفت في المرتبة الثانية بين أكبر الشركات في العالم، خلف“إنفيديا” التي بلغت قيمتها السوقية 4.449 تريليون دولار، وكانت أول شركة تتجاوز حاجز الأربعة تريليونات دولار، وقبل“آبل” التي تبلغ قيمتها 3.114 تريليون دولار.
وأعلنت“مايكروسوفت”، عقب إغلاق جلسة الأربعاء، عن نموٍّ في الإيرادات بنسبة 18%، وهو أسرع معدل توسع لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعًا بأعمال الحوسبة السحابية.
وكشفت عن إيرادات وحدة“أزور” والخدمات السحابية الأخرى، والتي قالت إنها تجاوزت 75 مليار دولار في السنة المالية 2025، بزيادة 34% عن العام السابق.
بنهاية تعاملات الأربعاء، ارتفع سهم“مايكروسوفت” بنسبة 22% منذ بداية العام، متجاوزًا مكاسب مؤشر إس آند بي 500′′ البالغة 8%، ويتجه الآن لتجاوز المستوى القياسي السابق البالغ 513.71 دولار والمسجل في 25 يوليو.المصدر:
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