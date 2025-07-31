سهم ميتا يقفز 12% ويسجل مستوى قياسيًا - جريدة البورصة
وصعد سهم الشركة الأم لـ“فيسبوك” بنسبة 11.9% إلى 777.77 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 784.75 دولار.
وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 22% إلى 47.52 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 44.81 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات الإعلانية وزيادة عدد المستخدمين عبر تطبيقاتها المختلفة.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية
وأكد الرئيس التنفيذي“مارك زوكربيرج” خلال مؤتمر مع المستثمرين، عقب إغلاق جلسة الأربعاء، أن الشركة تعمل على تطوير“الذكاء الاصطناعي الفائق”، معتبرًا أن نظارات الواقع المعزز ستكون الوسيلة الرئيسية لدمج هذه التقنية في الحياة اليومية للمستهلكين.المصدر:
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