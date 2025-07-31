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سهم ميتا يقفز 12% ويسجل مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

سهم ميتا يقفز 12% ويسجل مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

2025-07-31 02:19:04
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“ميتا” إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلنت الشركة عن أرباح فصلية قوية تجاوزت توقعات وول ستريت، مع زيادة إنفاق الشركة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم الشركة الأم لـ“فيسبوك” بنسبة 11.9% إلى 777.77 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 784.75 دولار.

وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 22% إلى 47.52 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 44.81 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات الإعلانية وزيادة عدد المستخدمين عبر تطبيقاتها المختلفة.

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وأكد الرئيس التنفيذي“مارك زوكربيرج” خلال مؤتمر مع المستثمرين، عقب إغلاق جلسة الأربعاء، أن الشركة تعمل على تطوير“الذكاء الاصطناعي الفائق”، معتبرًا أن نظارات الواقع المعزز ستكون الوسيلة الرئيسية لدمج هذه التقنية في الحياة اليومية للمستهلكين.

المصدر:

MENAFN31072025000202011048ID1109869580

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