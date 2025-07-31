البورصة تربح 54 مليار جنيه خلال يوليو الحالي - جريدة البورصة
وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي“إيجي اكس 30” بنحو 4.08 % ليبلغ مستوى 34198 نقطة،موضوعات متعلقة رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية “عتاقة” تتأهل للمنافسة على رخصة إنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا واستثمارات 13 مليار جنيه عمومية“أكت فاينانشال” تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين
فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة“إيجي اكس 70” بنسبة 2.59% ليصل إلى مستوى 10255.07 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر“إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 2.45% ليصل إلى مستوى 13807.5 نقطة.
وأشار الى ارتفاع قيمة التداولات لتبلغ نحو 1.731 تريليون جنيه من خلال تداول 35.523 مليار ورقة منفذة على 2.261 مليون عملية مقارنة بنحو 1.445 تريليون جنيه من خلال تداول 26.425 مليار جنيه من خلال تنفيذ 2.057 مليون عملية خلال الشهر السابق له.
وأَضاف استحوذت الأسهم على 6.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات/ الأذون على نحو 93.90% خلال الشهر.
وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 89.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 5.4% والعرب على 5.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأَضاف سجل المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.075 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب بيع بقيمة 1.412 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.المصدر:
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