البورصة تربح 54 مليار جنيه خلال يوليو الحالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يوليو الحالي نحو 54 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.399 تريليون جنيه مقابل 2.345 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 2.29%.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي“إيجي اكس 30” بنحو 4.08 % ليبلغ مستوى 34198 نقطة،

موضوعاترئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية “عتاقة” تتأهل للمنافسة على رخصة إنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا واستثمارات 13 مليار جنيه عمومية“أكت فاينانشال” تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين

فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة“إيجي اكس 70” بنسبة 2.59% ليصل إلى مستوى 10255.07 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر“إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 2.45% ليصل إلى مستوى 13807.5 نقطة.

وأشار الى ارتفاع قيمة التداولات لتبلغ نحو 1.731 تريليون جنيه من خلال تداول 35.523 مليار ورقة منفذة على 2.261 مليون عملية مقارنة بنحو 1.445 تريليون جنيه من خلال تداول 26.425 مليار جنيه من خلال تنفيذ 2.057 مليون عملية خلال الشهر السابق له.

وأَضاف استحوذت الأسهم على 6.1% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات/ الأذون على نحو 93.90% خلال الشهر.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 89.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 5.4% والعرب على 5.3% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأَضاف سجل المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.075 مليار جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب بيع بقيمة 1.412 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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