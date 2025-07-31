القيمة السوقية لـثروة للتأمين تلامس 2 مليار جنيه في أقل من 6 سنوات - جريدة البورصة

القيمة السوقية لـثروة للتأمين تلامس 2 مليار جنيه في أقل من 6 سنوات - جريدة البورصة
ومنذ تأسيسها، عملت“ثروة للتأمين” على توسيع محفظتها لتشمل أكثر من 70 منتجًا تأمينيًا متنوعًا، تستهدف من خلالها تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.موضوعات متعلقة “عتاقة” تتأهل للمنافسة على رخصة إنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا واستثمارات 13 مليار جنيه اتفاقية بين“جي أي زد” و”إيناكتس مصر” لتأهيل وتوظيف 700 خريج الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر مجموعة إصلاحات اقتصادية
ونجحت الشركة في تجاوز حاجز المليار جنيه في الأقساط التأمينية، محققة بذلك واحدة من أكبر القفزات في تاريخها القصير.
وفي عامها الأول (2019)، سجلت الشركة أقساطًا تأمينية بقيمة 100 مليون جنيه، قبل أن تقفز إلى 500 مليون جنيه في عام 2022، في إنجاز وصفه مراقبون بـ”غير المسبوق” لشركة واعدة في سوق تنافسي كالسوق المصري.
ومع نهاية العام المالي 2024، تضاعف صافي أرباح الشركة بنسبة 277% ليصل إلى نحو 101.5 مليون جنيه، كما ارتفعت قيمة أصولها إلى 1.19 مليار جنيه، ما يعكس قوة الأداء المالي واستدامة النمو.
وفي إطار خطتها الاستراتيجية لعام 2026، تسعى ثروة للتأمين إلى تنفيذ توسع طموح يشمل تنويع المنتجات وتطوير حلول تأمينية مبتكرة، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية.
كما تولي الشركة اهتمامًا خاصًا بتوسيع نشاطها في مجال التأمين الطبي، مستهدفةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البدء في تقديم خدمات التأمين الطبي للأفراد.وفي هذا السياق، تدرس الشركة حاليًا تفعيل منصتها الرقمية المتكاملة لتقديم خدماتها للأفراد والوسطاء عبر بوابة إلكترونية متقدمة تم تطويرها وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي حاليًا في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية.
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