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القيمة السوقية لـثروة للتأمين تلامس 2 مليار جنيه في أقل من 6 سنوات - جريدة البورصة

القيمة السوقية لـثروة للتأمين تلامس 2 مليار جنيه في أقل من 6 سنوات - جريدة البورصة

2025-07-31 02:19:04
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت شركة ثروة للتأمين نموًا ملحوظًا في السوق المصري، لتقترب قيمتها السوقية من حاجز الـ2 مليار جنيه خلال أقل من ست سنوات على انطلاق أعمالها، ما يعكس تسارع وتيرة تطورها وتثبيت مكانتها بين كبار اللاعبين في قطاع التأمين بمصر.

ومنذ تأسيسها، عملت“ثروة للتأمين” على توسيع محفظتها لتشمل أكثر من 70 منتجًا تأمينيًا متنوعًا، تستهدف من خلالها تلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

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ونجحت الشركة في تجاوز حاجز المليار جنيه في الأقساط التأمينية، محققة بذلك واحدة من أكبر القفزات في تاريخها القصير.

وفي عامها الأول (2019)، سجلت الشركة أقساطًا تأمينية بقيمة 100 مليون جنيه، قبل أن تقفز إلى 500 مليون جنيه في عام 2022، في إنجاز وصفه مراقبون بـ”غير المسبوق” لشركة واعدة في سوق تنافسي كالسوق المصري.

ومع نهاية العام المالي 2024، تضاعف صافي أرباح الشركة بنسبة 277% ليصل إلى نحو 101.5 مليون جنيه، كما ارتفعت قيمة أصولها إلى 1.19 مليار جنيه، ما يعكس قوة الأداء المالي واستدامة النمو.

وفي إطار خطتها الاستراتيجية لعام 2026، تسعى ثروة للتأمين إلى تنفيذ توسع طموح يشمل تنويع المنتجات وتطوير حلول تأمينية مبتكرة، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية.

كما تولي الشركة اهتمامًا خاصًا بتوسيع نشاطها في مجال التأمين الطبي، مستهدفةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البدء في تقديم خدمات التأمين الطبي للأفراد.

وفي هذا السياق، تدرس الشركة حاليًا تفعيل منصتها الرقمية المتكاملة لتقديم خدماتها للأفراد والوسطاء عبر بوابة إلكترونية متقدمة تم تطويرها وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي حاليًا في انتظار الحصول على الموافقة الرسمية.

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