تباطؤ معدل التضخم فى ألمانيا إلى ما دون المستهدف للمرة الأولى منذ 10 أشهر - جريدة البورصة

تباطؤ معدل التضخم فى ألمانيا إلى ما دون المستهدف للمرة الأولى منذ 10 أشهر - جريدة البورصة
ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني الخميس، تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في يوليو، مقارنة بـ2% في يونيو، وأقل من التوقعات التي رجحت تباطؤه إلى 1.9%.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية
وبحسب البيانات، استقر معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة- عند 2.7% دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات من 3.3% في يونيو إلى 3.1% في يوليو.
وذلك بعدما أظهرت بيانات صدرت أمس، انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد نمو نسبته 0.3% في الربع الأول، ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي يضع مزيدًا من الضغوط على صناع السياسة في أوروبا.المصدر:
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