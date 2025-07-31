تباطؤ معدل التضخم فى ألمانيا إلى ما دون المستهدف للمرة الأولى منذ 10 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال شهر يوليو إلى ما دون المستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، مع استقرار وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني الخميس، تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في يوليو، مقارنة بـ2% في يونيو، وأقل من التوقعات التي رجحت تباطؤه إلى 1.9%.

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وبحسب البيانات، استقر معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة- عند 2.7% دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات من 3.3% في يونيو إلى 3.1% في يوليو.

وذلك بعدما أظهرت بيانات صدرت أمس، انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد نمو نسبته 0.3% في الربع الأول، ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي يضع مزيدًا من الضغوط على صناع السياسة في أوروبا.

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