ارتفاع معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تداولاتها - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج، في ختام تداولاتها اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين مخاطر نقص إمدادات النفط وسط سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حل سريع للحرب الروسية الأوكرانية من خلال المزيد من التعرفات.

وهدد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه سيبدأ في فرض تدابير على روسيا، تتضمن رسوماً جمركية ثانوية 100% على شركائها التجاريين، إذا لم تحرز تقدماً لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوماً، مقلصاً بذلك مهلة سابقة كانت مدتها 50 يوماً.

موضوعاتترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعًا بـ(5.89) نقاط، ليقفل عند مستوى (10920.27) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (417) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (111) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (136) شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(115.90) نقطة ليقفل عند مستوى (26924.98) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

وأنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات شهر يوليو 2025 على مكاسب قوية مدعومة بأداء إيجابي لمؤشرات الأسواق الرئيسية وارتفاعات لافتة في القيم السوقية.

ووفق إحصائية استناداً إلى بيانات الأسواق، بلغت المكاسب الإجمالية لأسواق المال الإماراتية خلال يوليو نحو 133.73 مليار درهم، توزعت بين سوق دبي المالي الذي حقق أرباحاً بنحو 63.70 مليار درهم، وسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مكاسب بلغت 70 مليار درهم.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى1.042 تريليون درهم، مقابل978.322 مليار درهم في نهاية يونيو، محققة مكاسب سوقية بقيمة63.73 مليار درهم.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد صعد المؤشر العام بنسبة 9.31% ليغلق عند مستوى10884 نقطة، مقابل9957 نقطة في نهاية يونيو.

كما أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 112.16 نقطة، ما يعادل نسبة 1.01 بالمئة، ليبلغ مستوى 11261.62 نقطة.

وتم، خلال الجلسة، تداول 193 مليونا و609 آلاف و425 سهما، بقيمة 621 مليونا و549 ألفا و135.910 ريال، نتيجة تنفيذ 21682 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

بدوره، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 112.16 نقطة، ما يعادل نسبة 1.01 بالمئة، ليبلغ مستوى 11261.62 نقطة.

وتم، خلال الجلسة، تداول 193 مليونا و609 آلاف و425 سهما، بقيمة 621 مليونا و549 ألفا و135.910 ريال، نتيجة تنفيذ 21682 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

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