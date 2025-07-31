ارتفاع معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تداولاتها - جريدة البورصة

ارتفاع معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تداولاتها - جريدة البورصة
وهدد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه سيبدأ في فرض تدابير على روسيا، تتضمن رسوماً جمركية ثانوية 100% على شركائها التجاريين، إذا لم تحرز تقدماً لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوماً، مقلصاً بذلك مهلة سابقة كانت مدتها 50 يوماً.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعًا بـ(5.89) نقاط، ليقفل عند مستوى (10920.27) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (417) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (111) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (136) شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(115.90) نقطة ليقفل عند مستوى (26924.98) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
وأنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات شهر يوليو 2025 على مكاسب قوية مدعومة بأداء إيجابي لمؤشرات الأسواق الرئيسية وارتفاعات لافتة في القيم السوقية.
ووفق إحصائية استناداً إلى بيانات الأسواق، بلغت المكاسب الإجمالية لأسواق المال الإماراتية خلال يوليو نحو 133.73 مليار درهم، توزعت بين سوق دبي المالي الذي حقق أرباحاً بنحو 63.70 مليار درهم، وسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل مكاسب بلغت 70 مليار درهم.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى1.042 تريليون درهم، مقابل978.322 مليار درهم في نهاية يونيو، محققة مكاسب سوقية بقيمة63.73 مليار درهم.
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد صعد المؤشر العام بنسبة 9.31% ليغلق عند مستوى10884 نقطة، مقابل9957 نقطة في نهاية يونيو.
كما أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 112.16 نقطة، ما يعادل نسبة 1.01 بالمئة، ليبلغ مستوى 11261.62 نقطة.
وتم، خلال الجلسة، تداول 193 مليونا و609 آلاف و425 سهما، بقيمة 621 مليونا و549 ألفا و135.910 ريال، نتيجة تنفيذ 21682 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.
بدوره، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 112.16 نقطة، ما يعادل نسبة 1.01 بالمئة، ليبلغ مستوى 11261.62 نقطة.
وتم، خلال الجلسة، تداول 193 مليونا و609 آلاف و425 سهما، بقيمة 621 مليونا و549 ألفا و135.910 ريال، نتيجة تنفيذ 21682 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ارتياح عام بين طلبة التوجيهي في امتحان اللغة العربية اليوم
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
اتفاقية تعاون بين صندوق المعونة الوطنية وشركة البريد الأردني
رئيس الوزراء تعزيز روح المبادرة والإنجاز في كل مناحي التنمية الاقتصادية
بعد 8 سنوات على وعد ماكرون .. فرنسا تتبني مشروع عودة فنون افريقيا المنهوبة الى موطنها
إطلاق مشروع الرقمنة للتوعية بالسلامة العامة للعاملات الزراعيات في مادبا