توقعات بصعود سعر النحاس 23% قبل حلول 2030 - جريدة البورصة
وفي المقابل، يُقيد نقص الاستثمار في مناجم جديدة إمدادات كبار المنتجين، بما في ذلك تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يُمهّد الطريق لفترة طويلة من ارتفاع الأسعار، وفقاً لما ذكرته وكالة“رويترز” في تقرير.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية
وبحسب تقديرات رصدتها الوكالة، يتوقع بعض المحللين أن تصل أسعار النحاس إلى مستويات قياسية تتجاوز 12 ألف دولار للطن قبل نهاية العقد، بزيادة قدرها 23% عن مستواها الحالي البالغ نحو 9.7 ألف دولار للطن.
ورغم سعي الشركات المُستهلكة للنحاس إلى إيجاد بدائل، فإن التوصيلية الفائقة للمعدن الأحمر، إلى جانب متانته وتعدد استخداماته، تجعل من الصعب الاستغناء عنه.
ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، يُتوقع أن يتجاوز الاستثمار في شبكات الكهرباء وحدها 400 مليار دولار هذا العام، بعد أن سجل مستوى قياسياً قدره 390 مليار دولار في عام 2024.
ومن جانبها، تتوقع“بي إم آي” ارتفاع الطلب على النحاس لأغراض تطوير شبكات توليد ونقل الطاقة عالمياً إلى 14.87 مليون طن متري بحلول عام 2030، مقابل 12.52 مليون طن هذا العام.المصدر:
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