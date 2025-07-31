توقعات بصعود سعر النحاس 23% قبل حلول 2030 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يشهد الطلب على النحاس نمواً أسرع من المتوقع في المرحلة الراهنة، مدفوعاً بضخ مليارات الدولارات عالمياً في تحديث وتوسعة شبكات الكهرباء لمواكبة ثورتي الرقمنة والطاقة النظيفة.

وفي المقابل، يُقيد نقص الاستثمار في مناجم جديدة إمدادات كبار المنتجين، بما في ذلك تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يُمهّد الطريق لفترة طويلة من ارتفاع الأسعار، وفقاً لما ذكرته وكالة“رويترز” في تقرير.

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وبحسب تقديرات رصدتها الوكالة، يتوقع بعض المحللين أن تصل أسعار النحاس إلى مستويات قياسية تتجاوز 12 ألف دولار للطن قبل نهاية العقد، بزيادة قدرها 23% عن مستواها الحالي البالغ نحو 9.7 ألف دولار للطن.

ورغم سعي الشركات المُستهلكة للنحاس إلى إيجاد بدائل، فإن التوصيلية الفائقة للمعدن الأحمر، إلى جانب متانته وتعدد استخداماته، تجعل من الصعب الاستغناء عنه.

ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، يُتوقع أن يتجاوز الاستثمار في شبكات الكهرباء وحدها 400 مليار دولار هذا العام، بعد أن سجل مستوى قياسياً قدره 390 مليار دولار في عام 2024.

ومن جانبها، تتوقع“بي إم آي” ارتفاع الطلب على النحاس لأغراض تطوير شبكات توليد ونقل الطاقة عالمياً إلى 14.87 مليون طن متري بحلول عام 2030، مقابل 12.52 مليون طن هذا العام.

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