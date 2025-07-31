تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية - جريدة البورصة

تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية - جريدة البورصة
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% إلى 546.11 نقطة، لكنه سجل مكسب شهري خلال يوليو بنسبة 0.9%.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات توقعات بصعود سعر النحاس 23% قبل حلول 2030
كما تراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.8% إلى 24065 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 1.15% إلى 7771 نقطة، فيما استقر“فوتسي” البريطاني عند 9132 نقطة.
وارتفع سهم“رولز رويس” بنسبة 8.5% إلى 10.72 جنيه إسترليني، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 51%، بدعم من بانتعاش أعمال الشركة في مجال محركات الطائرات الكبيرة.
وأظهرت بيانات أولية صدرت اليوم، تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 1.8% في يوليو، مقارنة بـ2% في يونيو، وأقل من التوقعات التي رجحت تباطؤه إلى 1.9%.المصدر:
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