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تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية - جريدة البورصة

تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية - جريدة البورصة

2025-07-31 02:19:03
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت الأسهم الأوروبية للانخفاض عند إغلاق تعاملات الخميس، مع متابعة نتائج أعمال الشركات، وتقييم المستثمرين بيانات كشفت عن تراجع التضخم في ألمانيا دون مستهدف المركزي الأوروبي.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% إلى 546.11 نقطة، لكنه سجل مكسب شهري خلال يوليو بنسبة 0.9%.

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كما تراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.8% إلى 24065 نقطة، و”كاك” الفرنسي بنسبة 1.15% إلى 7771 نقطة، فيما استقر“فوتسي” البريطاني عند 9132 نقطة.

وارتفع سهم“رولز رويس” بنسبة 8.5% إلى 10.72 جنيه إسترليني، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 51%، بدعم من بانتعاش أعمال الشركة في مجال محركات الطائرات الكبيرة.

وأظهرت بيانات أولية صدرت اليوم، تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 1.8% في يوليو، مقارنة بـ2% في يونيو، وأقل من التوقعات التي رجحت تباطؤه إلى 1.9%.

المصدر:

MENAFN31072025000202011048ID1109869574

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