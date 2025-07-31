ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات - جريدة البورصة

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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات - جريدة البورصة
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو، وفقاً لما ورد في بيانات صدرت الخميس عن إدارة معلومات الطاقة.
أظهرت البيانات زيادة المخزونات بمقدار 48 مليار قدم مكعبة، مقارنة بتوقعات ارتفاعها 36 مليار قدم.موضوعات متعلقة ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية توقعات بصعود سعر النحاس 23% قبل حلول 2030
وتعد مخزونات الغاز في أمريكا أقل بنسبة 3.8% عن المستوى المسجل في الفترة المناظرة من العام الماضي، لكنها ظلت أعلى بنسبة 6.7% عن متوسط الخمس سنوات عند 2.928 تريليون قدم مكعبة.المصدر:
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