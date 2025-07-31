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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات - جريدة البورصة

ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات - جريدة البورصة

2025-07-31 02:19:03
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 25 يوليو، وفقاً لما ورد في بيانات صدرت الخميس عن إدارة معلومات الطاقة.

أظهرت البيانات زيادة المخزونات بمقدار 48 مليار قدم مكعبة، مقارنة بتوقعات ارتفاعها 36 مليار قدم.

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وتعد مخزونات الغاز في أمريكا أقل بنسبة 3.8% عن المستوى المسجل في الفترة المناظرة من العام الماضي، لكنها ظلت أعلى بنسبة 6.7% عن متوسط الخمس سنوات عند 2.928 تريليون قدم مكعبة.

المصدر:

MENAFN31072025000202011048ID1109869573

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