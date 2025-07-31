ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” إنه قرر تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك لمدة 90 يوماً أخرى نظراً لتعقيد القضايا المشتركة.

وذكر“ترامب” في منشور عبر منصة“تروث سوشيال” أنه أجرى اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً“ناجحاً للغاية” مع رئيسة المكسيك“كلوديا شينباوم”.

موضوعاتارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية توقعات بصعود سعر النحاس 23% قبل حلول 2030

وأوضح أنهما اتفقا على تمديد الاتفاق الحالي، والذي يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك تتعلق بقضية تهريب“الفنتانيل” عبر الحدود، بالإضافة إلى تعريفة منفصلة 25% على السيارات، و50% على الصُلب والألومنيوم والنحاس.

وأضاف أن المكسيك وافقت في المقابل على إلغاء الحواجز التجارية غير الجمركية بشكل فوري، وأن الدولتين ستُجريان مباحثات خلال التسعين يوماً القادمة بهدف توقيع اتفاقية تجارية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن المفاوضات قد تستغرق مدة أطول.

وتابع أن تفاصيل المفاوضات مع المكسيك تنطوي على تعقيدات وتختلف تفاصيلها إلى حد ما عن المباحثات مع الدول الأخرى نظراً لمشكلة تأمين الحدود.

لكنه أشار إلى نية الجانبين الاستمرار في التعاون فيما يتعلق بتأمين الحدود، بما في ذلك مكافحة تهريب المخدرات وتوزيعها، والهجرة غير الشرعية.

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