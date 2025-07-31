ترامب يمدد مهلة المفاوضات التجارية مع المكسيك 90 يوماً - جريدة البورصة
وذكر“ترامب” في منشور عبر منصة“تروث سوشيال” أنه أجرى اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفياً“ناجحاً للغاية” مع رئيسة المكسيك“كلوديا شينباوم”.موضوعات متعلقة ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأعلى من التوقعات تراجع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لكنها تسجل مكاسب شهرية توقعات بصعود سعر النحاس 23% قبل حلول 2030
وأوضح أنهما اتفقا على تمديد الاتفاق الحالي، والذي يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك تتعلق بقضية تهريب“الفنتانيل” عبر الحدود، بالإضافة إلى تعريفة منفصلة 25% على السيارات، و50% على الصُلب والألومنيوم والنحاس.
وأضاف أن المكسيك وافقت في المقابل على إلغاء الحواجز التجارية غير الجمركية بشكل فوري، وأن الدولتين ستُجريان مباحثات خلال التسعين يوماً القادمة بهدف توقيع اتفاقية تجارية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن المفاوضات قد تستغرق مدة أطول.
وتابع أن تفاصيل المفاوضات مع المكسيك تنطوي على تعقيدات وتختلف تفاصيلها إلى حد ما عن المباحثات مع الدول الأخرى نظراً لمشكلة تأمين الحدود.
لكنه أشار إلى نية الجانبين الاستمرار في التعاون فيما يتعلق بتأمين الحدود، بما في ذلك مكافحة تهريب المخدرات وتوزيعها، والهجرة غير الشرعية.المصدر:
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