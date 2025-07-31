وزارة التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

وزارة التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
وتُقدِّم المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية، سواء على مستوى الأهداف الأممية أو مؤشرات الأداء في كل محافظة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.موضوعات متعلقة البورصة تربح 54 مليار جنيه خلال يوليو الحالي “عتاقة” تتأهل للمنافسة على رخصة إنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا واستثمارات 13 مليار جنيه الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر مجموعة إصلاحات اقتصادية
وتمكّن المنصة من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، كما تتيح تقييم مؤشرات الأداء بشكل تفصيلي على مستوى كل محافظة. وتُحدَّث بيانات المنصة بشكل دوري، لضمان توفير معلومات دقيقة وحديثة تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتُسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والثانية في مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد جرى تطوير المنصة اعتمادًا على بيانات رسمية من مختلف الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بطريقة علمية ومنهجية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق ((منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات)) يُعد امتدادًا لجهود الدولة في تعزيز الشفافية، وتكريس التخطيط القائم على الأدلة، حيث تتيح تتبّع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بدقة، مما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت أن المحافظات تمثل حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سيتم توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة أكبر، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة استنادًا إلى بيانات دقيقة ومُحدثة. وأشارت إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة في حوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية معتمدة، من بينها إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يضمن التقييم الموضوعي لأداء المحافظات. كما تُعد المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتُعنى المنصة بمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة، من خلال توفير بيانات محدثة تُسهم في دعم صانعي السياسات، وتحفيز الأداء عبر إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي، بما يدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتعتمد المنصة على منهجية تستند إلى ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2030، على النحو التالي:
البُعد عن مستهدف 2030: ويقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف كل محافظة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).
التغير السنوي المستهدف: ويعكس النسبة المئوية للتغير السنوي المطلوب في قيمة المؤشر – سواء بالزيادة أو الانخفاض – لتحقيق المستهدف بحلول عام 2030.
الترتيب النسبي بين المحافظات: ويُحدِّد ترتيب كل محافظة ضمن الـ27 محافظة وفقًا لمدى تحقيقها للمؤشرات المستهدفة.
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