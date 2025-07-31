وزارة التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ((منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات))، وهي منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى عرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وتُقدِّم المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية، سواء على مستوى الأهداف الأممية أو مؤشرات الأداء في كل محافظة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

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وتمكّن المنصة من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، كما تتيح تقييم مؤشرات الأداء بشكل تفصيلي على مستوى كل محافظة. وتُحدَّث بيانات المنصة بشكل دوري، لضمان توفير معلومات دقيقة وحديثة تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتُسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.

وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والثانية في مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد جرى تطوير المنصة اعتمادًا على بيانات رسمية من مختلف الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بطريقة علمية ومنهجية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق ((منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات)) يُعد امتدادًا لجهود الدولة في تعزيز الشفافية، وتكريس التخطيط القائم على الأدلة، حيث تتيح تتبّع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بدقة، مما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت أن المحافظات تمثل حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سيتم توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة أكبر، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة استنادًا إلى بيانات دقيقة ومُحدثة. وأشارت إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة في حوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية على مستوى المحافظات.

وأوضحت أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية معتمدة، من بينها إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يضمن التقييم الموضوعي لأداء المحافظات. كما تُعد المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.

وتُعنى المنصة بمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة، من خلال توفير بيانات محدثة تُسهم في دعم صانعي السياسات، وتحفيز الأداء عبر إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي، بما يدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.

وتعتمد المنصة على منهجية تستند إلى ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2030، على النحو التالي:

البُعد عن مستهدف 2030: ويقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف كل محافظة بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).

التغير السنوي المستهدف: ويعكس النسبة المئوية للتغير السنوي المطلوب في قيمة المؤشر – سواء بالزيادة أو الانخفاض – لتحقيق المستهدف بحلول عام 2030.

الترتيب النسبي بين المحافظات: ويُحدِّد ترتيب كل محافظة ضمن الـ27 محافظة وفقًا لمدى تحقيقها للمؤشرات المستهدفة.