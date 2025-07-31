الخطوط الملكية المغربية تستثمر في وكلاء السفر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – من المتوقع أن تقوم شركة الخطوط الجوية المغربية خلال النصف الثاني من العام الجاري بالعديد من الأعمال التدريبية مع قطاع السياحة البرازيلي. إن الهدف من هذه اللقاءات هو ترويج الشركة لوجهة الدار البيضاء التي تنطلق منها وإليها الرحلات, وكذلك وجهات الترانزيت الممكنة التي تقدمها الشركة انطلاقاً من هذا البلد العربي الشمال افريقي. حيث عقد الثلاثاء الماضي 29 تموز/ يوليو لقاء جديد مع وكلاء السياحة في ساو باولو بهدف التمكين.

وفي بيان نشرته الخطوط الملكية المغربية, تؤكد الشركة بأن اللقاءات المباشرة (بالحضور شخصياً) مع الوكالات المشغلة والمدمجة هي جزء من أجندتها في البرازيل الذي كانت قد استأنفت رحلاتها إليها في نهاية العام 2024 بعد انقطاعها بسبب وباء كورونا كوفيد-19. ووفقاً لتنفيذي المبيعات في مكتب الخطوط الملكية المغربية في البرازيل, ماركوس بيلوتشي, فإن معدل الإشغال لرحلات طيران الشركة بين الدار البيضاء وساو باولو يفوق الـ 80%, ولكن لا يزال هناك المزيد للقيام به.

كما أكد التنفيذي قائلاً:” الهدف هو تعزيز العمليات في البلاد وإظهار إمكانات الرحلات المحولة (الترنزيت) للبرازيليين عبر الدار البيضاء. والسوق حليفنا في مهمتنا هذه”. وكانت الشركة في النصف الأول من هذا العام قد جاءت بوكلاء سياحة أوروبيين إلى البرازيل وأخذت مهنيين برازيليين إلى المغرب لكي يتمكنوا من التعرف بشكل تفصيلي على أماكن الجذب في كل من الوجهتين وبالتالي التمكن من نقل تجربتهم للعملاء.

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