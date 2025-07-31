الخطوط الملكية المغربية تستثمر في وكلاء السفر
ساو باولو – من المتوقع أن تقوم شركة الخطوط الجوية المغربية خلال النصف الثاني من العام الجاري بالعديد من الأعمال التدريبية مع قطاع السياحة البرازيلي. إن الهدف من هذه اللقاءات هو ترويج الشركة لوجهة الدار البيضاء التي تنطلق منها وإليها الرحلات, وكذلك وجهات الترانزيت الممكنة التي تقدمها الشركة انطلاقاً من هذا البلد العربي الشمال افريقي. حيث عقد الثلاثاء الماضي 29 تموز/ يوليو لقاء جديد مع وكلاء السياحة في ساو باولو بهدف التمكين.
وفي بيان نشرته الخطوط الملكية المغربية, تؤكد الشركة بأن اللقاءات المباشرة (بالحضور شخصياً) مع الوكالات المشغلة والمدمجة هي جزء من أجندتها في البرازيل الذي كانت قد استأنفت رحلاتها إليها في نهاية العام 2024 بعد انقطاعها بسبب وباء كورونا كوفيد-19. ووفقاً لتنفيذي المبيعات في مكتب الخطوط الملكية المغربية في البرازيل, ماركوس بيلوتشي, فإن معدل الإشغال لرحلات طيران الشركة بين الدار البيضاء وساو باولو يفوق الـ 80%, ولكن لا يزال هناك المزيد للقيام به.
كما أكد التنفيذي قائلاً:” الهدف هو تعزيز العمليات في البلاد وإظهار إمكانات الرحلات المحولة (الترنزيت) للبرازيليين عبر الدار البيضاء. والسوق حليفنا في مهمتنا هذه”. وكانت الشركة في النصف الأول من هذا العام قد جاءت بوكلاء سياحة أوروبيين إلى البرازيل وأخذت مهنيين برازيليين إلى المغرب لكي يتمكنوا من التعرف بشكل تفصيلي على أماكن الجذب في كل من الوجهتين وبالتالي التمكن من نقل تجربتهم للعملاء.
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