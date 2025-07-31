الرقابة المالية تشدد قواعد التقييم العقاري.. وتحظر التعامل مع جهات غير معتمدة

MENAFN - Al-Borsa News) شددت الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة على ممارسات قطاعي التمويل العقاري والتأجير التمويلي، من خلال تعميم ملزم يحمل رقم 4 لسنة 2025، يقضي بحظر تعامل الشركات العاملة في هذين النشاطين مع أي جهة تقييم عقاري غير مقيدة رسميًا بالسجل المعتمد لدى الهيئة، سواء كانت الجهة فردًا أو مؤسسة.

وأكدت الهيئة أن أي تعامل مع جهات غير مسجلة يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية والرقابية، مشيرة إلى أن تقارير التقييم الصادرة عن كيانات غير معتمدة تُعد لاغية وغير معترف بها في أي تعاملات تمويلية أو مالية.

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ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والانضباط المهني، وضمان أن تتم جميع تقييمات العقارات وفقًا للمعايير المصرية المعتمدة، حيث شدد التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بموجب القرار رقم (39) لسنة 2015 في جميع عمليات التقييم المعتمدة لأغراض التمويل.

كما أوضح التعميم أن مخالفة هذه التعليمات تُشكل انتهاكًا مباشرًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بما يُعرض الشركات أو الجهات المخالفة لإجراءات رقابية وقانونية صارمة.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لرصد الهيئة عددًا من المخالفات خلال الفترة الماضية، حيث تبين لفرق التفتيش وجود تعاملات من بعض الشركات مع أفراد وكيانات لا تحمل صفة الاعتماد الرسمي كخبراء تقييم عقاري، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي المنصوص عليه في المادتين (3) و(4) من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مشددة على أهمية التزام الشركات بالضوابط المنظمة لضمان نزاهة العملية التمويلية وحماية حقوق المستثمرين والعملاء.