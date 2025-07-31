بوركينا فاسو: البنك الأفريقي للتنمية يدعم ريادة الأعمال للشباب في المناطق الريفية

انطلقت المرحلة الثالثة من برنامج حضانة مشروع دعم توظيف الشباب وتنمية مهاراتهم في المناطق الريفية (PADEJ-MR) في 15 يوليو 2025 في واغادوغو، برئاسة السيدة فرانسلين كابوري، ممثلة وزيرة الرياضة والشباب والتوظيف، وبحضور السيدة منى دياوارا، مسؤولة العمليات بالبنك الأفريقي للتنمية في بوركينا فاسو.

يهدف المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والمرونة لدى الشباب في المناطق الريفية من خلال ريادة الأعمال. بلغت تكلفة المشروع 13.62 مليون أورو، ومُوّل بمنحة قدرها 12.25 مليون أورو من البنك الأفريقي للتنمية. وقد مكّن المشروع من إنشاء برنامج حضانة من خلال التدريب العملي في مجال التثقيف المالي والضمانات، والتدريب الشخصي، والدعم الفني المحلي.

تهدف هذه الآلية إلى مساعدة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة في قطاعات واعدة كالزراعة، والأغذية الزراعية، والخدمات، والحرف اليدوية، والتقنيات الحديثة. وفي إطار هذه المرحلة الثالثة، سيتلقى خمسة وستون شابًا من المناطق الأربع التي يغطيها المشروع، دعمًا يُمكّنهم من تطوير خطط أعمال مؤهلة للتمويل.

رحبت السيدة فرانسلين كابوري بالتزام البنك الأفريقي للتنمية الراسخ تجاه برنامج حضانة المشروع المذكور، وأكدت مجددًا أن ريادة الأعمال للشباب أولوية وطنية راسخة في الرؤية الاستراتيجية للسلطات.

وأكدت السيدة منى دياوارا أن "هذا برنامج حضانة المشروع يمثل استجابة عملية ومتكاملة لمشكلة بطالة الشباب في المناطق الريفية. ويعرب البنك الأفريقي للتنمية عن استعداده لمواصلة دعم بوركينا فاسو في جهودها الرامية إلى تحقيق التحول الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على توفير الفرص للشباب والنساء".

في الأخير، أعرب المعنيون ببرنامج الحضانة عبر المتحدثة باسمهم، سيفيرين لانكواندي، عن امتنانهم للحكومة والبنك الأفريقي للتنمية على الفرص المتاحة لهم، والتزموا باتباع المسار المقترح بدقة، وطموحهم بأن يصبحوا روافد حقيقية للتنمية في مناطقهم.

توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: