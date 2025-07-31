بوركينا فاسو: البنك الأفريقي للتنمية يدعم ريادة الأعمال للشباب في المناطق الريفية

بوركينا فاسو: البنك الأفريقي للتنمية يدعم ريادة الأعمال للشباب في المناطق الريفية
انطلقت المرحلة الثالثة من برنامج حضانة مشروع دعم توظيف الشباب وتنمية مهاراتهم في المناطق الريفية (PADEJ-MR) في 15 يوليو 2025 في واغادوغو، برئاسة السيدة فرانسلين كابوري، ممثلة وزيرة الرياضة والشباب والتوظيف، وبحضور السيدة منى دياوارا، مسؤولة العمليات بالبنك الأفريقي للتنمية في بوركينا فاسو.
يهدف المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والمرونة لدى الشباب في المناطق الريفية من خلال ريادة الأعمال. بلغت تكلفة المشروع 13.62 مليون أورو، ومُوّل بمنحة قدرها 12.25 مليون أورو من البنك الأفريقي للتنمية. وقد مكّن المشروع من إنشاء برنامج حضانة من خلال التدريب العملي في مجال التثقيف المالي والضمانات، والتدريب الشخصي، والدعم الفني المحلي.
تهدف هذه الآلية إلى مساعدة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة في قطاعات واعدة كالزراعة، والأغذية الزراعية، والخدمات، والحرف اليدوية، والتقنيات الحديثة. وفي إطار هذه المرحلة الثالثة، سيتلقى خمسة وستون شابًا من المناطق الأربع التي يغطيها المشروع، دعمًا يُمكّنهم من تطوير خطط أعمال مؤهلة للتمويل.
رحبت السيدة فرانسلين كابوري بالتزام البنك الأفريقي للتنمية الراسخ تجاه برنامج حضانة المشروع المذكور، وأكدت مجددًا أن ريادة الأعمال للشباب أولوية وطنية راسخة في الرؤية الاستراتيجية للسلطات.
وأكدت السيدة منى دياوارا أن "هذا برنامج حضانة المشروع يمثل استجابة عملية ومتكاملة لمشكلة بطالة الشباب في المناطق الريفية. ويعرب البنك الأفريقي للتنمية عن استعداده لمواصلة دعم بوركينا فاسو في جهودها الرامية إلى تحقيق التحول الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على توفير الفرص للشباب والنساء".
في الأخير، أعرب المعنيون ببرنامج الحضانة عبر المتحدثة باسمهم، سيفيرين لانكواندي، عن امتنانهم للحكومة والبنك الأفريقي للتنمية على الفرص المتاحة لهم، والتزموا باتباع المسار المقترح بدقة، وطموحهم بأن يصبحوا روافد حقيقية للتنمية في مناطقهم.توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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