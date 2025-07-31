101 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- -قالت وزارة الصحة في غزة انه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 101 شهيد و 625 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وأكدت الوزارة ، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60239 شهيدا و 146894 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.



وأضافت بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 حتى اليوم 9071 شهيدا 34853 إصابة.