101 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأكدت الوزارة ، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60239 شهيدا و 146894 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023م.
وأضافت بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 حتى اليوم 9071 شهيدا 34853 إصابة.
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