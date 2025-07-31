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عمان تستضيف المنتدى الأول للجامعات العربية ووكلاء استقطاب الطلبة الدوليين

عمان تستضيف المنتدى الأول للجامعات العربية ووكلاء استقطاب الطلبة الدوليين

2025-07-31 08:09:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد في العاصمة عمان خلال الفترة من ( 28 - 29 / تموز) المنتدى الأول للجامعات العربية ووكلاء استقطاب الطلبة الدوليين بالتعاون مع منظمة بلغرافيا الاستشارية، بمشاركة نخبة من ممثلي الجامعات من سبع دول عربية إلى جانب مجموعة من الوكلاء التعليميين من 13 دولة عربية واجنبية .
وركز المنتدى الذي حضره لفيف من الاكاديميين والخبراء إلى تشكيل خطوة استراتيجية نحو رفع تنافسية جامعاتنا على الساحة الدولية، وتحقيق مزيد من التكامل في استراتيجيات التسويق الأكاديمي العربي . وبمشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة.

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