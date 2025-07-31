عمان تستضيف المنتدى الأول للجامعات العربية ووكلاء استقطاب الطلبة الدوليين

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
عمان تستضيف المنتدى الأول للجامعات العربية ووكلاء استقطاب الطلبة الدوليين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد في العاصمة عمان خلال الفترة من ( 28 - 29 / تموز) المنتدى الأول للجامعات العربية ووكلاء استقطاب الطلبة الدوليين بالتعاون مع منظمة بلغرافيا الاستشارية، بمشاركة نخبة من ممثلي الجامعات من سبع دول عربية إلى جانب مجموعة من الوكلاء التعليميين من 13 دولة عربية واجنبية .
وركز المنتدى الذي حضره لفيف من الاكاديميين والخبراء إلى تشكيل خطوة استراتيجية نحو رفع تنافسية جامعاتنا على الساحة الدولية، وتحقيق مزيد من التكامل في استراتيجيات التسويق الأكاديمي العربي . وبمشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة.
وركز المنتدى الذي حضره لفيف من الاكاديميين والخبراء إلى تشكيل خطوة استراتيجية نحو رفع تنافسية جامعاتنا على الساحة الدولية، وتحقيق مزيد من التكامل في استراتيجيات التسويق الأكاديمي العربي . وبمشاركة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
رئيس الكنيست: أقيموا دولة فلسطينية على أراضيكم!
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
"هت 8" تعزّز استراتيجيتها الرأسمالية بالحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي
"الإقامة الذهبية" لسيدتين من تايلاند شاركتا في "دبي للرطب"
مدير أركان الحرس الوطني يستقبل الملحق العسكري الأمريكي بمناسبة تعيينه
وزير الأشغال يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين