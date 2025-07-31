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طرق بسيطة لرفع طاقتك قبل وبعد ممارسة الرياضة

طرق بسيطة لرفع طاقتك قبل وبعد ممارسة الرياضة

2025-07-31 08:09:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يسعى كثير من الأشخاص إلى تعزيز طاقتهم وتحسين أدائهم الجسدي والعقلي، خاصة قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية. لحسن الحظ، هناك عدد من الطرق الطبيعية والبسيطة التي يمكن أن تساهم بشكل فعّال في تحقيق هذا الهدف. وفيما يلي، نستعرض أبرز هذه الطرق بحسب ما ذكره موقع "WebMD":
1. تناول وجبة الفطور
يؤكد الخبراء أن الأشخاص الذين يبدؤون يومهم بوجبة فطور صحية يشعرون بتعب أقل على مدار اليوم. ويفضل اختيار الأطعمة الغنية بالألياف، مثل دقيق الشوفان، لأنها تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول مقارنة بالأطعمة السكرية مثل الكعك والمعجنات. الفطور المتوازن يساعد في الحفاظ على مستوى طاقة مستقر ويمنع انخفاضها بسبب الجوع.
2. ممارسة اليوغا
تُعد اليوغا من الأنشطة الفعالة لمكافحة التعب والإجهاد، فهي تجمع بين التمارين الجسدية والتنفس العميق والتأمل. وتشير الدراسات إلى أن ممارسة اليوغا بانتظام قد تساهم في تحسين التركيز والصفاء الذهني، بالإضافة إلى رفع مستويات الطاقة العامة.
3. شرب كمية كافية من الماء
الجفاف، حتى وإن كان طفيفًا، قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الطاقة والشعور بالإرهاق. ليس من الضروري الالتزام الصارم بثمانية أكواب يوميًا، لكن الأهم هو الانتباه إلى إشارات العطش والحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة أثناء ممارسة التمارين أو في الأجواء الحارة.
4. تناول حفنة من اللوز أو الفول السوداني
تُعد هذه المكسرات مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم وحمض الفوليك، وهما عنصران ضروريان لإنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم. تناول كمية معتدلة من المكسرات كوجبة خفيفة يمكن أن يساعد في تعزيز التركيز والطاقة بشكل ملحوظ.
5. التعرض لأشعة الشمس
بضع دقائق من التعرض لأشعة الشمس يوميًا، خصوصًا خلال المشي في الهواء الطلق، قد تُحسّن مزاجك ووظائف الدماغ مثل الذاكرة والانتباه. ضوء الشمس يحفز إنتاج فيتامين D والسيروتونين، مما يساعد في تقليل الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية.
هذه العادات اليومية البسيطة يمكن أن تكون مفاتيح فعّالة لزيادة طاقتك الجسدية والعقلية، وتحسين أدائك في الحياة اليومية أو أثناء ممارسة الرياضة.

الكونسلتو

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