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طرق بسيطة لرفع طاقتك قبل وبعد ممارسة الرياضة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يسعى كثير من الأشخاص إلى تعزيز طاقتهم وتحسين أدائهم الجسدي والعقلي، خاصة قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية. لحسن الحظ، هناك عدد من الطرق الطبيعية والبسيطة التي يمكن أن تساهم بشكل فعّال في تحقيق هذا الهدف. وفيما يلي، نستعرض أبرز هذه الطرق بحسب ما ذكره موقع "WebMD":
1. تناول وجبة الفطور
يؤكد الخبراء أن الأشخاص الذين يبدؤون يومهم بوجبة فطور صحية يشعرون بتعب أقل على مدار اليوم. ويفضل اختيار الأطعمة الغنية بالألياف، مثل دقيق الشوفان، لأنها تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول مقارنة بالأطعمة السكرية مثل الكعك والمعجنات. الفطور المتوازن يساعد في الحفاظ على مستوى طاقة مستقر ويمنع انخفاضها بسبب الجوع.
2. ممارسة اليوغا
تُعد اليوغا من الأنشطة الفعالة لمكافحة التعب والإجهاد، فهي تجمع بين التمارين الجسدية والتنفس العميق والتأمل. وتشير الدراسات إلى أن ممارسة اليوغا بانتظام قد تساهم في تحسين التركيز والصفاء الذهني، بالإضافة إلى رفع مستويات الطاقة العامة.
3. شرب كمية كافية من الماء
الجفاف، حتى وإن كان طفيفًا، قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الطاقة والشعور بالإرهاق. ليس من الضروري الالتزام الصارم بثمانية أكواب يوميًا، لكن الأهم هو الانتباه إلى إشارات العطش والحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة أثناء ممارسة التمارين أو في الأجواء الحارة.
4. تناول حفنة من اللوز أو الفول السوداني
تُعد هذه المكسرات مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم وحمض الفوليك، وهما عنصران ضروريان لإنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم. تناول كمية معتدلة من المكسرات كوجبة خفيفة يمكن أن يساعد في تعزيز التركيز والطاقة بشكل ملحوظ.
5. التعرض لأشعة الشمس
بضع دقائق من التعرض لأشعة الشمس يوميًا، خصوصًا خلال المشي في الهواء الطلق، قد تُحسّن مزاجك ووظائف الدماغ مثل الذاكرة والانتباه. ضوء الشمس يحفز إنتاج فيتامين D والسيروتونين، مما يساعد في تقليل الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية.
هذه العادات اليومية البسيطة يمكن أن تكون مفاتيح فعّالة لزيادة طاقتك الجسدية والعقلية، وتحسين أدائك في الحياة اليومية أو أثناء ممارسة الرياضة.
1. تناول وجبة الفطور
يؤكد الخبراء أن الأشخاص الذين يبدؤون يومهم بوجبة فطور صحية يشعرون بتعب أقل على مدار اليوم. ويفضل اختيار الأطعمة الغنية بالألياف، مثل دقيق الشوفان، لأنها تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول مقارنة بالأطعمة السكرية مثل الكعك والمعجنات. الفطور المتوازن يساعد في الحفاظ على مستوى طاقة مستقر ويمنع انخفاضها بسبب الجوع.
2. ممارسة اليوغا
تُعد اليوغا من الأنشطة الفعالة لمكافحة التعب والإجهاد، فهي تجمع بين التمارين الجسدية والتنفس العميق والتأمل. وتشير الدراسات إلى أن ممارسة اليوغا بانتظام قد تساهم في تحسين التركيز والصفاء الذهني، بالإضافة إلى رفع مستويات الطاقة العامة.
3. شرب كمية كافية من الماء
الجفاف، حتى وإن كان طفيفًا، قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الطاقة والشعور بالإرهاق. ليس من الضروري الالتزام الصارم بثمانية أكواب يوميًا، لكن الأهم هو الانتباه إلى إشارات العطش والحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة أثناء ممارسة التمارين أو في الأجواء الحارة.
4. تناول حفنة من اللوز أو الفول السوداني
تُعد هذه المكسرات مصدرًا غنيًا بالمغنيسيوم وحمض الفوليك، وهما عنصران ضروريان لإنتاج الطاقة داخل خلايا الجسم. تناول كمية معتدلة من المكسرات كوجبة خفيفة يمكن أن يساعد في تعزيز التركيز والطاقة بشكل ملحوظ.
5. التعرض لأشعة الشمس
بضع دقائق من التعرض لأشعة الشمس يوميًا، خصوصًا خلال المشي في الهواء الطلق، قد تُحسّن مزاجك ووظائف الدماغ مثل الذاكرة والانتباه. ضوء الشمس يحفز إنتاج فيتامين D والسيروتونين، مما يساعد في تقليل الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية.
هذه العادات اليومية البسيطة يمكن أن تكون مفاتيح فعّالة لزيادة طاقتك الجسدية والعقلية، وتحسين أدائك في الحياة اليومية أو أثناء ممارسة الرياضة.
الكونسلتو
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