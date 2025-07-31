تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر آب عند الصفر

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تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر آب عند الصفر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرّر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسته التي عقدت الخميس، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر آب 2025 بقيمة الصفر.
وقال رئيس المجلس زياد السعايدة إن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر تموز الحالي.
وقال رئيس المجلس زياد السعايدة إن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر تموز الحالي.
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