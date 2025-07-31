مدير أركان الحرس الوطني يستقبل الملحق العسكري الأمريكي بمناسبة تعيينه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني اليوم، الخميس، العقيد دير بيلوفد بمناسبة تعيينه ملحقًا عسكريًا في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك في مكتبه بمبنى رئاسة الحرس الوطني بالصخير.

وخلال اللقاء، رحب مدير أركان الحرس الوطني بالملحق العسكري الأمريكي الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة الموكلة إليه، مشيدًا بعلاقات الصداقة المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق والتعاون العسكري.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.