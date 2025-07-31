مدير أركان الحرس الوطني يستقبل الملحق العسكري الأمريكي بمناسبة تعيينه

مدير أركان الحرس الوطني يستقبل الملحق العسكري الأمريكي بمناسبة تعيينه
وخلال اللقاء، رحب مدير أركان الحرس الوطني بالملحق العسكري الأمريكي الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة الموكلة إليه، مشيدًا بعلاقات الصداقة المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بالتنسيق والتعاون العسكري.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
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