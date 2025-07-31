وزير الأشغال يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين

وزير الأشغال يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين
وخلال اللقاء، أكد وزير الأشغال حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بما قدمته ميرنا خولي من جهود طيلة فترة عملها، والتي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي، متمنيًا لها دوام التوفيق في مهامها المستقبلية.
من جهتها، أعربت ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، عن تقديرها لوزير الأشغال على اهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى الحرص على مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة.
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