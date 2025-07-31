وزير الأشغال يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، أكد وزير الأشغال حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدًا بما قدمته ميرنا خولي من جهود طيلة فترة عملها، والتي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي، متمنيًا لها دوام التوفيق في مهامها المستقبلية.

من جهتها، أعربت ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، عن تقديرها لوزير الأشغال على اهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى الحرص على مواصلة الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة.