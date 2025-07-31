دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا حيّز النفاذ اعتبارًا من اليوم الخميس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تدخل اليوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا حيّز النفاذ.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، والتي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في دفع آفاق التعاون نحو مستويات أكثر شمولًا، ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي، ويدعم المصالح المشتركة، في ظل ما تحظى به العلاقات بين البلدين من حرص متبادل على تطويرها واستثمار إمكاناتها الواعدة لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس نواف هاشم السادة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا لتوسيع جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، مع الاستمرار في تنمية العلاقات الثنائية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المشتركة، بما يوفّر فرصًا نوعية جديدة للمواطنين. مبينًا أن الوزارة تحرص على مواصلة توقيع وتفعيل الاتفاقيات الهادفة إلى تشجيع وحماية الاستثمار، ودعم القطاعات الواعدة، بما يوفّر بيئة محفزة للاستثمار، ويكفل حرية انتقال رؤوس الأموال، والأرباح، والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من كلا البلدين.

ولفت الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي إلى أن الاتفاقيات تشمل ضمان تعويض عادل وفوري للمستثمرين في حالة مصادرة استثماراتهم للمصلحة العامة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المنصوص عليها، إضافةً إلى تحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين دولة ومستثمر من الدولة الأخرى، أو تلك التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين، مما يعزز الثقة ويضمن تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أبرمت لغاية الآن أكثر من 40 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع دول متعددة حول العالم، وللاطلاع على نصوص الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عبر الرابط