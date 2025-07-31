دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا حيّز النفاذ اعتبارًا من اليوم الخميس
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، والتي ترتكز على أسس راسخة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في دفع آفاق التعاون نحو مستويات أكثر شمولًا، ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي، ويدعم المصالح المشتركة، في ظل ما تحظى به العلاقات بين البلدين من حرص متبادل على تطويرها واستثمار إمكاناتها الواعدة لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس نواف هاشم السادة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا لتوسيع جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، مع الاستمرار في تنمية العلاقات الثنائية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المشتركة، بما يوفّر فرصًا نوعية جديدة للمواطنين. مبينًا أن الوزارة تحرص على مواصلة توقيع وتفعيل الاتفاقيات الهادفة إلى تشجيع وحماية الاستثمار، ودعم القطاعات الواعدة، بما يوفّر بيئة محفزة للاستثمار، ويكفل حرية انتقال رؤوس الأموال، والأرباح، والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من كلا البلدين.
ولفت الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي إلى أن الاتفاقيات تشمل ضمان تعويض عادل وفوري للمستثمرين في حالة مصادرة استثماراتهم للمصلحة العامة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المنصوص عليها، إضافةً إلى تحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين دولة ومستثمر من الدولة الأخرى، أو تلك التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين، مما يعزز الثقة ويضمن تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أبرمت لغاية الآن أكثر من 40 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع دول متعددة حول العالم، وللاطلاع على نصوص الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عبر الرابط
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