الشخصية القاتمة في صدارة المشهد الانتخابي

MENAFN - Swissinfo) تفيد دراسة، شاركت فيها جامعة لوزان، بأن القيادات السياسية، التي تظهر عليها سمات النرجسية أو الميول إلى القسوة، تحظى عادة بأصوات أشخاص تتسم مواقفهم بدرجة عالية من الاستقطاب العاطفي، والانفعالية تجاه الآراء السياسية الأخرى. تم نشر هذا المحتوى على 31 يوليو 2025 - 08:05 12دقائق

كعضو في فريق "الديمقراطية"، أنا مهتم بالعلاقة الديناميكية بين المواطنين.ات ومؤسساتهم.ن في سويسرا وخارجها. ولدت في أيرلندا، وحصلت على بكالوريوس في الدراسات الأوروبية وماجستير في العلاقات الدولية. أعمل في سويس إنفو منذ عام 2017.



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English en Political characters: 'A dark personality has become an electoral asset' الأصلي طالع المزيدPolitical characters: 'A dark personality has become an electoral asset

Deutsch de Studie zeigt: Finstere Charakterzüge sind ein Wahlvorteil geworden طالع المزيدStudie zeigt: Finstere Charakterzüge sind ein Wahlvorteil geworde

Français fr En politique, ((posséder une personnalité sombre est devenu un atout électoral)) طالع المزيدEn politique, ((posséder une personnalité sombre est devenu un atout électoral)

Italiano it Come i politici dalla personalità“oscura” si impongono a livello mondiale طالع المزيدCome i politici dalla personalità“oscura” si impongono a livello mondiale

Español es La personalidad oscura como activo electoral طالع المزيدLa personalidad oscura como activo electora

中文 zh 政治人物的阴暗性格已成选举优势 طالع المزيد政治人物的阴暗性格已成选举优 Русский ru Политика и личность: ((тёмная харизма)) как избирательный актив طالع المزيدПолитика и личность: ((тёмная харизма)) как избирательный акти

شهدت السنوات الأخيرة صعود شخصيات ذات كاريزما صدامية إلى مواقع القرار، كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي، الذي ظهر حاملا منشارًا كهربائيًّا كرمز لعزمه“تشذيب” مؤسّسات الدولة، وتقويض البيروقراطية التي يراها عبئًا على المجتمع. وفي هذا السياق، يتزايد الاهتمام بدور السمات الشخصية والصورة العامة، في توجيه السياسة العالمية. وفي حالة ترامب، المصرّح ذات مرة:“أنا أدير البلد والعالم”، يبرز سؤال جوهري حول دوافعه. فهل يتصرّف مدفوعًا بأنانية جامحة؟ أم يعتمد على وعي استراتيجية“الرجل المجنونرابط خارجي” ليوهم خصومه أن أفعاله خارجة عن السيطرة، في دفعهم إلى تجنّب المواجهة؟

ومع تصاعد الانقسامات داخل الديمقراطيات، لا في الولايات المتّحدة وحدها، تتزايد التساؤلات حول دور قيادات كهذه في تأجيج التوتّرات المجتمعية. فصحيح أنّ الإعلام أحادي الرؤية، وغرف الصدى الممارسة للانحياز التأكيدي، يسهمان كثيرًا في تعميق الشرخ بين الفئات، ولا شكَّ في إسهام الأزمات الاقتصادية في تغذية الغضب وتراكم الاحتقان الاجتماعي. غير أنّ السؤال الأعمق يظل مطروحًا: إلى أيّ مدى تؤثّر السمات الشخصية للقيادات السياسية في تعميق الانقسام؟ ويشمل ذلك الخطاب، والسلوك، وأسلوب فرض الحضور، وما يمكنه إثارته من مشاعر عداء داخل المجتمع.

تأثير“البيت الداخلي”

وتكشف دراسة حديثةرابط خارجي أجراها فريق بحثي في سويسرا وهولندا، عن وجود رابط لافت بين سمات القيادات السياسية ومواقف الناخبين والناخبات، مستندة إلى تحليل 40 عملية انتخابية حدثت في أنحاء مختلفة من العالم بين عامي 2016 و2021. وسلَّطت الدراسة الضوء على الشخصيات السياسية المتّسمة بسمات“الشخصية القاتمة”، مثل النرجسية، والمكيافيلية، والاعتلال النفسي. وأظهرت حظوة هذه الشخصيات بدعم أكبر لدى الأشخاص المتّسمين بمستويات عالية من الاستقطاب الوجداني. وأمَّا الاستقطاب الوجداني، فهو النفور الحاد من الأشخاص الذين لا يتبنون المواقف أو الانتماءات السياسية ذاتها.

وشملت الدراسة 91 شخصية سياسية بارزة؛ من بينها دونالد ترامب، وناريندرا مودي، وإيمانويل ماكرون، وأنجيلا ميركل. لكن لم تظهر هذه العلاقة لدى جميع الفئات الناخبة، بل اقتصرت على“تأثير البيت الداخلي”. فقد تجلَّى هذا الرابط فقط لدى الأشخاص المتماهين مع الأيديولوجيا التي تمثّلها الشخصية السياسية، ويرون فيها انعكاسًا لهويتهم السياسية. أمّا الذين لا يشعرون بانتماء مسبّق إلى هذا التوجّه، فلا يتأثرون بهذه السمات، ولو كانت بارزة في سلوك القيادة وخطابها.

وبهذا المعنى، تؤكّد الدراسة ما خلصت إليه أبحاث سابقة بشأن أثر السمات الشخصية في شعبية القيادات السياسية. فتلقى الشخصيات المتّسمة بصفات انقسامية ومتصلّبة، وغالبًا ما تنتمي إلى التيار الشعبوي، رفضًا شعبيًا واسعًا. لكن في المقابل، تحظى بشعبية لدى الشريحة الناخبة الأكثر عدائية واستعدادًا للصراع السياسي.

وأظهرت الدراسة أيضًا عدم انحصار هذه الظاهرة في طرف سياسي واحد. فتظهر السمات القاتمة، وكذلك مظاهر الاستقطاب الوجداني، في معسكرات اليمين واليسار على حدّ سواء. وخلصت إلى أنّ“السمات القاتمة تنتشر بشكل خاص بين القيادات المستبدّة والشعبوية. ويشير هذا إلى تقاطع محتمل مقلق بين الزعامة المتصلّبة، وتفكّك البنية الديمقراطية، وتصاعد الاستقطاب العاطفي”.

كيف تؤثّر مشاعر العداء بين“الأفراد من داخل الجماعة” و”الأفراد من خارجها” على الأمريكيين والأمريكيات في كل مكان – بما في ذلك في سويسرا :

المزيد المزيد ترامب وبايدن والكراهية: كيف يعيش الأفراد من أصل أمريكيّ في سويسرا حال الاستقطاب؟

تم نشر هذا المحتوى على 16 أغسطس 2024 تشهد الولايات المتحدة استقطابًا شديداً، بلغ ذروته. تحدثنا مع شاب جمهوري، وسيدة ديمقراطية، وأخرى مستقلة حول هذه الفجوة العاطفية.

طالع المزيدترامب وبايدن والكراهية: كيف يعيش الأفراد من أصل أمريكيّ في سويسرا حال الاستقطاب العرض والطلب

ويقول فريديريكو فيريرا دا سيلفا، المشارك في إعداد الدراسة الصادرة في مارس 2025 خلال عمله في جامعة لوزان، إنّ نتائج البحث لا تكشف الآلية الدقيقة التي تؤثّر بها السمات الشخصية للقيادات السياسية على مواقف الأفراد، من الفئات المناصرة الأكثر تشدّدًا. ويوضح:“تكشف الدراسة عن علاقة ارتباطية بين سمات القيادات السياسية ومستوى الدعم العاطفي الذي تتلقاه من الشرائح الناخبة الأكثر تطرّفًا. لكنها لا تُمكِّننا من الجزم بالسبب، أو تحديد اتجاه التأثير بدقّة”.

ومن هذا المنطلق، يبقى تفسير الاستقطاب العاطفي دون حسم قاطع. ويظلّ من غير الواضح إن كان نتاج“العرض”؛ أي استخدام النخب السياسية شخصيات صدامية وخطابًا استقطابيًّا لدفع الجماهير نحو التشدّد عن قصد؟ أم إنّه نابع من“طلب” موجود أصلًا داخل المجتمع، أي من رغبة شعبية دفينة في قيادات ذات حضور قوي ونزعة حادّة؟

وبحسب دا سيلفا، الراجح أن تكون دينامية العلاقة من الأعلى إلى الأسفل؛ أي إنّ النخب هي محدّدة توجّهات الجماهير. ولكنّه يشير إلى عدم خلوّ المشهد من تفاعلات معاكِسة تنطلق من المزاج الشعبي.

فريديريكو فيريرا دا سيلفا، باحث زميل في جامعة لشبونة، ويحمل درجة الدكتوراه من المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، إيطاليا، وقد عمل سابقاً في جامعة لوزان. Courtesy

ويضيف دا سيلفا:“تشير الانتخابات الأخيرة في عدد من الدول، إلى تزايد واضح في عدد الشخصيات السياسية المتّسمة بسمات“الثالوث المظلم”؛ النرجسية، المكيافيلية، والاعتلال النفسي”. والأهم من ذلك، لا تواجه هذه القيادات الرفض أو العزلة، بل أصبحت تحظى بطلب متزايد. ويضيف قائلًا:“لقد تحوّلت الشخصية القاتمة نفسها، إلى ورقة رابحة في الحملات الانتخابية”.

تحديات أمام الديمقراطية

وأظهرت أبحاث متعدّدة أن الجماهير الناخبة كثيرًا ما تستقي إيحاءات من الشخصيات المرشّحة المفضّلة. ولا تقتصر هذه الإيحاءات على المستوى البرامجي فحسب، بل على المستويين الانفعالي والعاطفي أيضًا. وقد يترك هذا النمط من التماهي أثرًا مباشرًا في طبيعة الحياة الديمقراطية، لاسيّما، كما يوضّح دا سيلفا، وأنّ“البيانات تعكس أنّ الأشخاص الأكثر استقطابًا عاطفيًّا، هم أنفسهم الأكثر استعدادًا لتبرير تآكل الأعراف الديمقراطية، بل تأكيدها”.

ويأتي هذا“التأثير العاطفي” ضمن ممارسات ملموسة، أقدمت عليها بعض القيادات التي اختارت مسار الحكم السلطوي خلال السنوات الأخيرة. وفي تحليل ظاهرة التراجع الديمقراطي، ينقسم المحلّلون والمحللات إلى ثلاثة اتجاهات؛ يرى الأوّل أنّ هذا التراجع ينبع من أعلى الهرم السياسي، ويعتقد الثاني تعبيره عن تحوّل في الطلب الشعبي نحو حكم أكثر حزمًا، فيما يشدّد الاتجاه الثالث على أنّ العوامل الاقتصادية والاجتماعية، رغم أهمّيتها، لا تفسّر كلّ شيء، وأن“السمات الشخصية للقيادات لا تزال عاملًا جوهريًّا في هذا السياق”.

وفي هذا السياق، كتبرابط خارج توماس كاروذرز، وبريندان هارتنت في“مجلةالديمقراطية” (Journal of Democracy ) :”إن فهم الدوافع التي قادت بعض القيادات إلى انتهاك القيود الديمقراطية المفروضة على سلطتها بعد وصولها إلى الحكم، وفهم أسباب فشل هذه القيود في كبحها، يجب أن يكون في صميم أي تحليل جاد لموجة التراجع الديمقراطي المقلقة التي نشهدها في العالم، سواء في الدول ذات الاقتصادات القوية أو تلك التي تعاني من الهشاشة المؤسسية”.

فراغ الأفكار

ومن جهته، لا يرى فيريرا دا سيلفا صعود الشخصيات“القاتمة” في المشهد السياسي مجرّد مصادفة ظرفية، بل هو تجلٍّ لمشكلة أعمق؛ فراغ في الأفكار والمشاريع السياسية داخل المجتمعات المعاصرة، ومع غياب المضمون، تتقدّم السطحيات. فتتحوّل السياسة إلى ساحة تتصارع فيها الشخصيات بدل البرامج، ويغدو النقاش العام منصبًّا، حسب قوله، على“إسقاط الخصم لا على تقديم بدائل حقيقية”.

ويعترف دا سيلفا بأنّه لا يحمل حلًا سحريًّا لهذا المأزق. فلا يتيح المشهد السياسي الراهن مساحة تُشجّع على صعود شخصيات معتدلة، أو ذات رؤى مركّبة. وفي المقابل، تدفع النجاحات الانتخابية التي يحصدها الساسة الصداميون، الأحزاب إلى ترشيح المزيد من الوجوه المثيرة للجدل، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب الأسماء الأكثر توازنًا أو اعتدالًا.

ويشدّد على دور الإعلام الحاسم في تغذية هذا المناخ، معتبرًا أنّ جزءًا كبيرًا من الاستقطاب العاطفي اليوم لا ينبع من الخلافات السياسية فقط، بل من طبيعة الخطاب الإعلامي ذاته. ويضيف:“تُعاني الولايات المتّحدة بشكل خاص من إعلام حزبي منغلق”، في حين لا يزال المشهد الإعلامي في أوروبا عمومًا، رغم تفاوتاته،“أكثر استقلالية”، ما يساهم في احتواء الانقسام بدل تضخيمه.

أما في سويسرا، التي لم تشملها الدراسة، فيلاحظ دا سيلفا اتّجاه الاستقطاب العاطفي فيها نحو الأحزاب، بوصفها كيانات رمزية، وليس نحو الشخصيات السياسية مباشرة، ما يحدُّ من تأثير الزعامات الانقساميّة التي تعيد تشكيل المشهد السياسي من خلال ضجيج شخصياتها لا من خلال عمق رؤاها. وهكذا، لا تعود الأزمة مجرّد مسألة أسماء تتداولها صناديق الاقتراع، بل تتعلّق بطبيعة التمثيل السياسي نفسه.

رغم أن الاستقطاب العاطفي في سويسرا لا يبلغ مستويات مقلقة، كتلك التي نشهدها في بلدان أخرى، تظلّ الانقسامات والتوترات في المشهد السياسي قائمة.

تحرير: بنجامين فون فيل

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد