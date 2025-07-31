القتل الرحيم لــ 200 خفاش فى جنوب فرنسا

MENAFN - Al-Bayan) ">تقدّم عضو أحد المجالس البلدية في جنوب فرنسا يمثّل حزب حقوق الحيوان بدعوى أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالقتل الرحيم لمئتي خفاش في حديقة مونبلييه للحيوانات في فبراير.

ولم تحدد المحكمة الإدارية في مونبلييه بعد موعدا للنظر في الدعوى التي أعلنت أن عضو المجلس البلدي والمكلّف فيه شؤون رعاية الحيوانات إدين أريزتيغي رفعها لديها.

وقال أريزتيغي لوكالة فرانس برس إن على المحكمة "تأكيد عدم قانونية هذا القتل الرحيم، حتى لا يتكرر مع حيوانات أخرى".

وكانت هذه الخفافيش بلا مأوى في حديقة مونبلييه للحيوانات منذ العام 2021.

وكان مصيرها يُبحث منذ أشهر بعد إقفال" الدفيئة الأمازونية" في الحديقة، حيث كانت مودَعَة، على إثر تقرير عن هيئة محلية انتقد ظروف معيشة الحيوانات واستقبال الزوار

وأوضحت دوائر البلدية أن "إدارة حديقة الحيوانات شرعت فورا في البحث عن حدائق حيوانات في فرنسا وأوروبا قادرة على استيعاب حيوانات الدفيئة، ومن بينها الخفافيش".

ومن الأفكار التي طُرِحَت إعادتها إلى غويانا الفرنسية،وأوضح أريزتيغي أنه شارك بنفسه في هذا البحث من خلال التواصل مع "نحو ألف مؤسسة في مختلف أنحاء العالم".

أما بالنسبة لفكرة بناء حظيرة لها، فتبين أن تكلفتها تبلغ "200 ألف يورو"، ووصف هذا المبلغ بأنه "قطرة في بحر موازنة المدينة"، معربا عن أسفه لعدم الأخذ بالمشروع.

وأضاف أريزتيغي أن البلدية ارتأت في نهاية المطاف، ونظرا إلى "عدم تَوافُر حل بديل مناسب"، اللجوء إلى القتل الرحيم للخفافيش المئتين التي كانت مودَعَة في مرافق "لم تعد توفر ظروف المعيشة اللازمة لضمان صحتها وبقائها".

وتولى أطباء الحديقة البيطريون إجراء العملية في 19 فبراير "بعد إعطاء الحيوانات مخدرا يُسبب نوما عميقا"، لتجنيب الحيوانات "الألم أو التوتر"، وفقا لبيانٍ صدر عن المجلس البلدي.

ولم تكن هذه الخفافيش، من نوع كاروليا بيرسبيسيلاتا، من الأنواع المهددة بالانقراض، وفقًا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعةالذي صنّفها موقتا عام 2017 على أنها من الأنواع "الأقل إثارة للقلق".

ودعا حزب حقوق الحيوان في بيانٍ أصدره "المشرّعين إلى إصدار قانونٍ لحظر" عمليات الإعدام التي تشهدها باستمرار حدائق الحيوانات إذ تلجأ إلى "قتل الحيوانات من دون أسبابٍ طبية"