نسرين طافش تطرح أغنيتها الجديدة روقان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت الفنانة السورية نسرين طافش أغنيتها الجديدة "روقان" عبر قناتها على "يوتيوب"، والتي تميزت بإيقاعات مرحة وأجواء مليئة بالحيوية، محققة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وشاركت نسرين مقطعًا من الفيديو كليب عبر "إنستغرام"، مرفقةً إيّاه بتعليق من كلمات الأغنية، داعية جمهورها لمشاهدته والاستماع إليه على المنصات الرقمية.



وتأتي "روقان" كعودة فنية لطافش إلى عالم الغناء بعد غياب دام منذ ألبومها الأخير "الحلوة" عام 2019، الذي سبقه عدد من الأغاني المنفردة الناجحة مثل "123 حبيبي" و"متغير علي".

لبنان 24