نسرين طافش تطرح أغنيتها الجديدة روقان

نسرين طافش تطرح أغنيتها الجديدة روقان
وشاركت نسرين مقطعًا من الفيديو كليب عبر "إنستغرام"، مرفقةً إيّاه بتعليق من كلمات الأغنية، داعية جمهورها لمشاهدته والاستماع إليه على المنصات الرقمية.
وتأتي "روقان" كعودة فنية لطافش إلى عالم الغناء بعد غياب دام منذ ألبومها الأخير "الحلوة" عام 2019، الذي سبقه عدد من الأغاني المنفردة الناجحة مثل "123 حبيبي" و"متغير علي".
لبنان 24
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