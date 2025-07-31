  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية

الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية

2025-07-31 05:15:39
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الجيش الروسي الخميس سيطرته على مدينة تشاسيف يار وهي مركز مهم للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية "حررت" مدينة تشاسيف يار التي تشهد معارك واسعة منذ أشهر.

وكثفت روسيا منذ أسابيع عدة أيضا ضرباتها على أوكرانيا مستخدمة أحيانا مئات المسيّرات والصواريخ بحسب كييف.

وقد قتل ستة أشخاص الخميس في كييف في هجمات روسية بحسب السلطات الأوكرانية.

وتبدو الجهود الدبلوماسية معطلة.

ويطالب الرئيس الروسي بأن تتخلى كييف عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد في سبتمبر 20022 فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

وتطالب موسكو أيضا بتخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

إلا ان المسؤولين الأوكرانيين يرفضون ذلك بشكل قاطع.

في المقابل تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للجيش الروسي الذي يحتل 20 % تقريبا من أراضيها.

MENAFN31072025000110011019ID1109867040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث