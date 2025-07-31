الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الجيش الروسي الخميس سيطرته على مدينة تشاسيف يار وهي مركز مهم للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية "حررت" مدينة تشاسيف يار التي تشهد معارك واسعة منذ أشهر.

وكثفت روسيا منذ أسابيع عدة أيضا ضرباتها على أوكرانيا مستخدمة أحيانا مئات المسيّرات والصواريخ بحسب كييف.

وقد قتل ستة أشخاص الخميس في كييف في هجمات روسية بحسب السلطات الأوكرانية.

وتبدو الجهود الدبلوماسية معطلة.

ويطالب الرئيس الروسي بأن تتخلى كييف عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد في سبتمبر 20022 فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

وتطالب موسكو أيضا بتخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

إلا ان المسؤولين الأوكرانيين يرفضون ذلك بشكل قاطع.

في المقابل تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للجيش الروسي الذي يحتل 20 % تقريبا من أراضيها.