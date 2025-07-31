الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية "حررت" مدينة تشاسيف يار التي تشهد معارك واسعة منذ أشهر.
وكثفت روسيا منذ أسابيع عدة أيضا ضرباتها على أوكرانيا مستخدمة أحيانا مئات المسيّرات والصواريخ بحسب كييف.
وقد قتل ستة أشخاص الخميس في كييف في هجمات روسية بحسب السلطات الأوكرانية.
وتبدو الجهود الدبلوماسية معطلة.
ويطالب الرئيس الروسي بأن تتخلى كييف عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد في سبتمبر 20022 فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.
وتطالب موسكو أيضا بتخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
إلا ان المسؤولين الأوكرانيين يرفضون ذلك بشكل قاطع.
في المقابل تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للجيش الروسي الذي يحتل 20 % تقريبا من أراضيها.
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