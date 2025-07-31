القوى العاملة ضبط إحدى العيادات المخالفة لتخزينها واستخدامها أدوية غير مرخصة ومهربة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الخميس ضبطها إحدى العيادات الطبية المخالفة لتخزينها واستخدامها أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر ومهربة مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وذكرت "القوى العاملة" في حسابها على منصة (إكس) أنه انطلاقا من توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف نفذت الهيئة حملة تفتيش بالتعاون مع مباحث شؤون الإقامة وإدارة التراخيص الطبية وإدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة على إحدى العيادات الطبية تبين قيامها بتخزين واستخدام أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر ومهربة علاوة على وجود مخالفات في أساليب التخزين لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة.



وأضافت أنه على الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد القائمين على العيادة وتمت إحالة ستة عاملين إلى جهة الاختصاص كما تم تفعيل الإبعاد الإداري بحق المخالفين تمهيدا لتحويل الملف إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لضمان التزام كل المنشآت والمرافق العاملة في البلاد بالقوانين واللوائح المنظمة وحماية صحة وسلامة المجتمع وردع كل من تسول له نفسه العبث بالنظام العام أو تعريض حياة الآخرين للخطر.