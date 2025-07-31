القوى العاملة ضبط إحدى العيادات المخالفة لتخزينها واستخدامها أدوية غير مرخصة ومهربة

القوى العاملة ضبط إحدى العيادات المخالفة لتخزينها واستخدامها أدوية غير مرخصة ومهربة
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الخميس ضبطها إحدى العيادات الطبية المخالفة لتخزينها واستخدامها أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر ومهربة مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وذكرت "القوى العاملة" في حسابها على منصة (إكس) أنه انطلاقا من توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف نفذت الهيئة حملة تفتيش بالتعاون مع مباحث شؤون الإقامة وإدارة التراخيص الطبية وإدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة على إحدى العيادات الطبية تبين قيامها بتخزين واستخدام أدوية غير مرخصة ومجهولة المصدر ومهربة علاوة على وجود مخالفات في أساليب التخزين لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة.
وأضافت أنه على الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد القائمين على العيادة وتمت إحالة ستة عاملين إلى جهة الاختصاص كما تم تفعيل الإبعاد الإداري بحق المخالفين تمهيدا لتحويل الملف إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لضمان التزام كل المنشآت والمرافق العاملة في البلاد بالقوانين واللوائح المنظمة وحماية صحة وسلامة المجتمع وردع كل من تسول له نفسه العبث بالنظام العام أو تعريض حياة الآخرين للخطر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"هت 8" تعزّز استراتيجيتها الرأسمالية بالحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي
قفزات سعرية تتجاوز 50 % في مناطق التملك الحر الجديدة بدبي
عبور 13 شاحنة إغاثية سعودية إلى غزة خلال يومين - جريدة الوطن السعودية
محمد السادس يحدد أولويات المغرب: تحول اقتصادي وانفتاح إقليمي
انتخابات مجلس الشيوخ.. مواعيد اقتراع المصريين المقيمين بالخارج
آبل تسرق ميزة قديمة في هواتف جوجل وتُعيد الترويج لها من جديد