إطلاق خدمة الحافلة السياحية المكشوفة ضمن مشروع يلا عجلون

إطلاق خدمة الحافلة السياحية المكشوفة ضمن مشروع يلا عجلون
عجلون 31 تموز (بترا)- أطلقت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية خدمة الحافلة السياحية المكشوفة في محافظة عجلون ضمن مشروع سياحي نوعي يحمل عنوان "يلا عجلون" يهدف إلى تعزيز التجربة السياحية وتسليط الضوء على المقومات الطبيعية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس صخر العجلوني أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار جهود المجموعة لتطوير المنتج السياحي المحلي ، مشيرا إلى أن مشروع التلفريك أسهم بشكل مباشر في إبراز جمال عجلون وتعزيز السياحة الريفية فيها وأصبح رمزا للتنمية المستدامة في المنطقة.
وأوضح أن العمل جار على إنشاء "منتزه عجلون الوطني" الذي سيضم فعاليات متنوعة تهدف إلى إطالة مدة إقامة الزوار وتحسين تجربتهم السياحية ،مشيرا إلى أن مشروع "يلا عجلون" بما في ذلك الحافلة السياحية يشكل استثمارا للزخم السياحي المتزايد الذي حققه مشروع التلفريك.
وبين العجلوني أن الحافلة تنطلق من محطة التلفريك قرب قلعة عجلون مرورا بعدد من الوجهات السياحية البارزة ما يمنح الزوار فرصة فريدة لخوض جولة بانورامية تعرفهم بأهم المعالم السياحية والتراثية في ربوع المحافظة.
--(بترا)
ع.ف/ ا ص / س س
31/07/2025 11:42:08
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