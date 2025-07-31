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إطلاق خدمة الحافلة السياحية المكشوفة ضمن مشروع يلا عجلون

إطلاق خدمة الحافلة السياحية المكشوفة ضمن مشروع يلا عجلون

2025-07-31 05:10:11
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 31 تموز (بترا)- أطلقت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية خدمة الحافلة السياحية المكشوفة في محافظة عجلون ضمن مشروع سياحي نوعي يحمل عنوان "يلا عجلون" يهدف إلى تعزيز التجربة السياحية وتسليط الضوء على المقومات الطبيعية والتاريخية التي تزخر بها المحافظة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس صخر العجلوني أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار جهود المجموعة لتطوير المنتج السياحي المحلي ، مشيرا إلى أن مشروع التلفريك أسهم بشكل مباشر في إبراز جمال عجلون وتعزيز السياحة الريفية فيها وأصبح رمزا للتنمية المستدامة في المنطقة.
وأوضح أن العمل جار على إنشاء "منتزه عجلون الوطني" الذي سيضم فعاليات متنوعة تهدف إلى إطالة مدة إقامة الزوار وتحسين تجربتهم السياحية ،مشيرا إلى أن مشروع "يلا عجلون" بما في ذلك الحافلة السياحية يشكل استثمارا للزخم السياحي المتزايد الذي حققه مشروع التلفريك.
وبين العجلوني أن الحافلة تنطلق من محطة التلفريك قرب قلعة عجلون مرورا بعدد من الوجهات السياحية البارزة ما يمنح الزوار فرصة فريدة لخوض جولة بانورامية تعرفهم بأهم المعالم السياحية والتراثية في ربوع المحافظة.
--(بترا)
ع.ف/ ا ص / س س
31/07/2025 11:42:08

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