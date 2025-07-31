ميداليتان فضية وبرونزية لمنتخب الوشو كونغ فو في بطولة آسيا

ميداليتان فضية وبرونزية لمنتخب الوشو كونغ فو في بطولة آسيا
عمان 31 تموز (بترا)- حقق المنتخب الوطني للوشو كونغ فو، ميدالية فضية و أخرى برونزية، في بطولة آسيا الثانية عشرة للشباب والناشئين، والتي أُقيمت في مدينة جيانغين الصينية بمشاركة واسعة من مختلف الدول الآسيوية.
وشارك المنتخب الوطني في البطولة بخمسة لاعبين، موزعين على فئتي الشباب والناشئين، وهم: عن فئة الناشئين ، اللاعب كريم جابر (وزن 42 كغم) واللاعب عمر عطية (وزن 52 كغم) وعن فئة الشباب: اللاعب صالح أبو خطاب (وزن 65 كغم) واللاعب دانيال خوشت (وزن 70 كغم ) واللاعب يوسف أبو خالد (وزن 56 كغم ).
وجاءت الميداليتان عن طريق اللاعب عمر عطية، الذي أحرز الميدالية الفضية في وزن 52 كغم (فئة الناشئين)، بعد فوزه في ربع النهائي على اللاعب السيريلانكي سانديل أركشيهيكا، ثم تغلب في نصف النهائي على اللاعب الماليزي مينج شياه، قبل أن يخسر في النهائي أمام اللاعب الهندي روهان سايريم.
فيما نال دانيال خوشت الميدالية البرونزية في وزن 70 كغم (فئة الشباب) في أعقاب وصوله إلى نصف النهائي، حيث خسر أمام اللاعب الصيني يي سن.
--(بترا)
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31/07/2025 11:43:22
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