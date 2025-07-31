ميداليتان فضية وبرونزية لمنتخب الوشو كونغ فو في بطولة آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تموز (بترا)- حقق المنتخب الوطني للوشو كونغ فو، ميدالية فضية و أخرى برونزية، في بطولة آسيا الثانية عشرة للشباب والناشئين، والتي أُقيمت في مدينة جيانغين الصينية بمشاركة واسعة من مختلف الدول الآسيوية.

وشارك المنتخب الوطني في البطولة بخمسة لاعبين، موزعين على فئتي الشباب والناشئين، وهم: عن فئة الناشئين ، اللاعب كريم جابر (وزن 42 كغم) واللاعب عمر عطية (وزن 52 كغم) وعن فئة الشباب: اللاعب صالح أبو خطاب (وزن 65 كغم) واللاعب دانيال خوشت (وزن 70 كغم ) واللاعب يوسف أبو خالد (وزن 56 كغم ).

وجاءت الميداليتان عن طريق اللاعب عمر عطية، الذي أحرز الميدالية الفضية في وزن 52 كغم (فئة الناشئين)، بعد فوزه في ربع النهائي على اللاعب السيريلانكي سانديل أركشيهيكا، ثم تغلب في نصف النهائي على اللاعب الماليزي مينج شياه، قبل أن يخسر في النهائي أمام اللاعب الهندي روهان سايريم.

فيما نال دانيال خوشت الميدالية البرونزية في وزن 70 كغم (فئة الشباب) في أعقاب وصوله إلى نصف النهائي، حيث خسر أمام اللاعب الصيني يي سن.

--(بترا)

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31/07/2025 11:43:22