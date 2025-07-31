بلدية كفرنجة تطلق حملة شاملة لتحسين الواقع البيئي الحضري

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 31 تموز (بترا)-علي فريحات- أطلقت بلدية كفرنجة الجديدة حملة ميدانية شاملة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي والحضري في المدينة وتشمل الحملة الشوارع الرئيسة والأحياء والأسواق والمواقع السياحية، وفي مقدمتها منطقة راجب التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في محافظة عجلون.

وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة إسماعيل العرود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس إن الحملة بدأت بإزالة جميع أشكال التعديات والتشوهات البصرية على امتداد الشارع الرئيسي المؤدي إلى منطقة الأغوار لتسهيل حركة السير والمشاة وتحسين المدخل الرئيس للمدينة.

وأضاف أن فرق البلدية أزالت الهياكل والمخلفات العشوائية التي كانت تعيق الحركة وتشوه المنظر العام، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة وتعزيز المشهد الحضري بما يليق بالمدينة وسكانها.

وأشار العرود إلى أن كوادر البلدية نفذت حملات مكثفة لإزالة الأعشاب الجافة والنفايات المتراكمة وبدأت بأعمال تقليم الأشجار بطريقة هندسية تراعي الجماليات العامة وسلامة الشبكات الكهربائية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما شملت الحملة أعمال دهان للأرصفة والشوارع والدواوير في خطوة تسهم في إضفاء طابع حضري متناسق وتحسين الرؤية المرورية وسلامة الطريق.

وأوضح العرود أن هذه الجهود لاقت صدى إيجابيا بين المواطنين الذين لمسوا تحسنا ملحوظا في مستوى النظافة والخدمات المقدمة ، مؤكدا أهمية استثمار الموارد المتاحة وتوظيف الكوادر المؤهلة في مواقعها بالشكل الأمثل لضمان استدامة العمل وتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد أن لدى اللجنة رؤية شمولية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل الشوارع والمرافق العامة بما يسهم في تعزيز مكانة كفرنجة كوجهة سياحية واقتصادية ويحسن من جودة الحياة لسكانها.

--(بترا)

ع.ف/ اص /س س

31/07/2025 11:08:28