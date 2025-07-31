بلدية كفرنجة تطلق حملة شاملة لتحسين الواقع البيئي الحضري

بلدية كفرنجة تطلق حملة شاملة لتحسين الواقع البيئي الحضري
عجلون 31 تموز (بترا)-علي فريحات- أطلقت بلدية كفرنجة الجديدة حملة ميدانية شاملة تهدف إلى تحسين الواقع البيئي والحضري في المدينة وتشمل الحملة الشوارع الرئيسة والأحياء والأسواق والمواقع السياحية، وفي مقدمتها منطقة راجب التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في محافظة عجلون.
وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة إسماعيل العرود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس إن الحملة بدأت بإزالة جميع أشكال التعديات والتشوهات البصرية على امتداد الشارع الرئيسي المؤدي إلى منطقة الأغوار لتسهيل حركة السير والمشاة وتحسين المدخل الرئيس للمدينة.
وأضاف أن فرق البلدية أزالت الهياكل والمخلفات العشوائية التي كانت تعيق الحركة وتشوه المنظر العام، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة وتعزيز المشهد الحضري بما يليق بالمدينة وسكانها.
وأشار العرود إلى أن كوادر البلدية نفذت حملات مكثفة لإزالة الأعشاب الجافة والنفايات المتراكمة وبدأت بأعمال تقليم الأشجار بطريقة هندسية تراعي الجماليات العامة وسلامة الشبكات الكهربائية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما شملت الحملة أعمال دهان للأرصفة والشوارع والدواوير في خطوة تسهم في إضفاء طابع حضري متناسق وتحسين الرؤية المرورية وسلامة الطريق.
وأوضح العرود أن هذه الجهود لاقت صدى إيجابيا بين المواطنين الذين لمسوا تحسنا ملحوظا في مستوى النظافة والخدمات المقدمة ، مؤكدا أهمية استثمار الموارد المتاحة وتوظيف الكوادر المؤهلة في مواقعها بالشكل الأمثل لضمان استدامة العمل وتحقيق النتائج المرجوة.
وأكد أن لدى اللجنة رؤية شمولية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل الشوارع والمرافق العامة بما يسهم في تعزيز مكانة كفرنجة كوجهة سياحية واقتصادية ويحسن من جودة الحياة لسكانها.
--(بترا)
ع.ف/ اص /س س
31/07/2025 11:08:28
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