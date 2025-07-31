صعود أسعار الذهب والنفط عالميا

صعود أسعار الذهب والنفط عالميا
عمان 31 تموز (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأمريكية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3286.99 دولار للأوقية "الأونصة".
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3282.1 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.1 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1308.85 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1216.25 دولار.
الى ذلك، ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الإمدادات.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول المقبل، التي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم، 27 سنتًا، أو 0.4 بالمئة إلى 73.51 دولار للبرميل.
وزاد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، لشهر أيلول 37 سنتًا، أو 0.5 بالمئة إلى 70.37 دولار للبرميل.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 تموز الحالي إلى 426.7 مليون برميل مدفوعة بانخفاض الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة، بينما كان المحللون يتوقعون تراجع المخزونات 1.3 مليون برميل.
--(بترا)
رصد/رس/ ا ص
31/07/2025 11:08:51
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