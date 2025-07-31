صعود أسعار الذهب والنفط عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 31 تموز (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأمريكية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3286.99 دولار للأوقية "الأونصة".

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3282.1 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.1 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1308.85 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1216.25 دولار.

الى ذلك، ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول المقبل، التي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم، 27 سنتًا، أو 0.4 بالمئة إلى 73.51 دولار للبرميل.

وزاد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأمريكي، لشهر أيلول 37 سنتًا، أو 0.5 بالمئة إلى 70.37 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 تموز الحالي إلى 426.7 مليون برميل مدفوعة بانخفاض الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة، بينما كان المحللون يتوقعون تراجع المخزونات 1.3 مليون برميل.

--(بترا)

رصد/رس/ ا ص

31/07/2025 11:08:51