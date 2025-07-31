66.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
عمان 31 تموز (بترا)-بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الخميس، عند 66.90 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.70 لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 76.90 و 59.30 و 45.10 دينار على التوالي.
--(بترا)
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31/07/2025 11:07:13
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