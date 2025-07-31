المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان ٣١ تموز (بترا)- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الخميس، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

--(بترا)

ل م

31/07/2025 11:05:25