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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان ٣١ تموز (بترا)- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الخميس، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
عمان ٣١ تموز (بترا)- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الخميس، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.
--(بترا)
ل م
31/07/2025 11:05:25
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