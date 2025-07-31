الوطني للبحث والتطويريعزز دوره بمواجهة تحديات التغير المناخي والأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تموز (بترا) – أكد مدير المركز الوطني للبحث والتطوير الدكتور محمد الوديان أن المركز يعد اليوم أحد أبرز أذرع البحث العلمي التطبيقي،مؤكدا مواصلته العمل لتعزيز دوره بمواجهة تحديات التغير المناخي والأمن الغذائي والتصحر، ودعم التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

وقال خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة و الإبداع، مساء امس، بعنوان"دور المركز الوطني للبحث والتطوير في تنمية البادية"إن المركز يمثل امتدادا لتاريخ طويل من العمل البحثي بدأ عام 1992 بإطلاق برنامج بحوث وتطوير البادية الأردنية بالتعاون مع مؤسسات بريطانية، قبل أن تتم ترقيته في عام 2010 إلى مركز وطني بموجب نظام رسمي يعزز دوره في دعم التنمية المستدامة عبر البحث العلمي التطبيقي.

وأشار إلى أن المركز يعمل وفق منهجية تشاركية قائمة على التشبيك مع المؤسسات الوطنية والدولية، ويحرص على نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أن المركز نفذ عددا من المشروعات الريادية، من أبرزها مزرعة دير الكهف للإبل والأغنام، مشروع عناقيد الخير، مشروع إعادة تأهيل مراعي تل الرماح، ومركز البادية البيئي التعليمي، كما أطلق برنامجا متكاملا للزراعة المائية والحدائق النباتية في محطة الصفاوي ضمن برنامج ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus).

وبين الدكتور الوديان أن المركز وقع 17 مذكرة تفاهم محلية وعدة اتفاقيات إقليمية ودولية مع مؤسسات بحثية في دول منها إيطاليا وتركيا والمغرب و التشيك، وأسهم بدعم الشركات الناشئة، وتدريب فنيين بيطريين، وتنفيذ مشروعات لزيادة كفاءة استخدام المياه، وتحويل المباني إلى منشآت خضراء صديقة للبيئة.

وأكد أن المركز يواصل تطوير بنيته التحتية وتعزيز جهوده في البحث العلمي التطبيقي بما يسهم بتحقيق الأمن البيئي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن خططه المستقبلية تركز على استحداث مشروعات مبتكرة تدعم الاقتصاد الأخضر، وتستجيب لأولويات الأردن في مجالات المياه والطاقة والغذاء والبيئة.

وتخلل المحاضرة التي أدارها رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة العديد من الاسئلة والمداخلات التي أكدت أهمية المركز في البحث العلمي والدور الذي يقوم فيه لخدمة الوطن.

--(بترا)

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31/07/2025 10:15:15