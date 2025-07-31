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لافروف: نأمل بمشاركة الشرع في القمة الروسية-العربية في موسكو

لافروف: نأمل بمشاركة الشرع في القمة الروسية-العربية في موسكو

2025-07-31 05:09:27

خبرني - عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، عن أمله بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية بموسكو في تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء لافروف ونظيره السوري أسعد الشيباني في موسكو.

بدوره قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من موسكو: "نحن نمثل سوريا الجديدة ونريد إقامة علاقة صحيحة مع روسيا".

وأضاف الشيباني : "يوجد العديد من الفرص لسوريا موحدة وقوية ونأمل بأن تقف روسيا معنا على هذا الطريق".

وتجري روسيا والحكومة السورية محادثات بشأن آمال موسكو بمواصلة تشغيل قاعدتيها البحرية والجوية في شمال غرب سورية.

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