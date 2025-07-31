لافروف: نأمل بمشاركة الشرع في القمة الروسية-العربية في موسكو

لافروف: نأمل بمشاركة الشرع في القمة الروسية-العربية في موسكو
خبرني - عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، عن أمله بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة الروسية-العربية بموسكو في تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء لافروف ونظيره السوري أسعد الشيباني في موسكو.
بدوره قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من موسكو: "نحن نمثل سوريا الجديدة ونريد إقامة علاقة صحيحة مع روسيا".
وأضاف الشيباني : "يوجد العديد من الفرص لسوريا موحدة وقوية ونأمل بأن تقف روسيا معنا على هذا الطريق".
وتجري روسيا والحكومة السورية محادثات بشأن آمال موسكو بمواصلة تشغيل قاعدتيها البحرية والجوية في شمال غرب سورية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"هت 8" تعزّز استراتيجيتها الرأسمالية بالحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي
قفزات سعرية تتجاوز 50 % في مناطق التملك الحر الجديدة بدبي
عبور 13 شاحنة إغاثية سعودية إلى غزة خلال يومين - جريدة الوطن السعودية
محمد السادس يحدد أولويات المغرب: تحول اقتصادي وانفتاح إقليمي
انتخابات مجلس الشيوخ.. مواعيد اقتراع المصريين المقيمين بالخارج
آبل تسرق ميزة قديمة في هواتف جوجل وتُعيد الترويج لها من جديد