ترمب: من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد دعمها لقيام دولة فلسطينية

ترمب: من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد دعمها لقيام دولة فلسطينية
خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد أن أعلنت الأخيرة دعمها لقيام دولة فلسطينية.
وتعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال أيلول، وفق ما ذكر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء، موضحا أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.
وأضاف كارني أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها.
ولطالما أكدت كندا أنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في ختام محادثات سلام مع إسرائيل. لكن كارني قال إن الواقع على الأرض، بما في ذلك تفشي الجوع في غزة، يعني أن "فرصة قيام دولة فلسطينية تتلاشى أمام أعيننا".
وأضاف كارني "تندد كندا بتهيئة الحكومة الإسرائيلية الظروف لحدوث كارثة في غزة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"هت 8" تعزّز استراتيجيتها الرأسمالية بالحصول على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي
قفزات سعرية تتجاوز 50 % في مناطق التملك الحر الجديدة بدبي
عبور 13 شاحنة إغاثية سعودية إلى غزة خلال يومين - جريدة الوطن السعودية
محمد السادس يحدد أولويات المغرب: تحول اقتصادي وانفتاح إقليمي
انتخابات مجلس الشيوخ.. مواعيد اقتراع المصريين المقيمين بالخارج
آبل تسرق ميزة قديمة في هواتف جوجل وتُعيد الترويج لها من جديد