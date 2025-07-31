ترمب: من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد دعمها لقيام دولة فلسطينية

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إنه سيكون من الصعب إبرام اتفاق تجاري مع كندا بعد أن أعلنت الأخيرة دعمها لقيام دولة فلسطينية.

وتعتزم كندا الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال أيلول، وفق ما ذكر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء، موضحا أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.

وأضاف كارني أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها.

ولطالما أكدت كندا أنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في ختام محادثات سلام مع إسرائيل. لكن كارني قال إن الواقع على الأرض، بما في ذلك تفشي الجوع في غزة، يعني أن "فرصة قيام دولة فلسطينية تتلاشى أمام أعيننا".



وأضاف كارني "تندد كندا بتهيئة الحكومة الإسرائيلية الظروف لحدوث كارثة في غزة".